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Самосвал оборвал контактную линию троллейбусов в Минске

09.10.2018 16:44 — Разное | БелТА  
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Самосвал оборвал контактную линию троллейбусов в Минске
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске самосвал поднятым кузовом оборвал контактную линию троллейбусов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 14.10. "Водитель МАЗа на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко начал движение, забыв опустить кузов. В результате он оборвал контактные сети. Они в свою очередь повредили 4 транспортных средства и 2 светофорных объекта", - рассказали в ГАИ.

Движение общественного транспорта на данном участке затруднено. По факту ДТП проводится проверка.

Как проинформировали в "Минсктрансе", остановились троллейбусы на маршрутах №7,8,9,38,57,66. Движение организовано по ул.Бельского, Притыцкого, Лобанка. Организован временный автобусный маршрут №7т "ДС Сухарево - Одоевского" и 9т "ДС Запад-3 - Одоевского".-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске самосвал поднятым кузовом оборвал контактную линию троллейбусов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел...
 
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