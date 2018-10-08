Самосвал оборвал контактную линию троллейбусов в Минске

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске самосвал поднятым кузовом оборвал контактную линию троллейбусов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 14.10. "Водитель МАЗа на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко начал движение, забыв опустить кузов. В результате он оборвал контактные сети. Они в свою очередь повредили 4 транспортных средства и 2 светофорных объекта", - рассказали в ГАИ.

Движение общественного транспорта на данном участке затруднено. По факту ДТП проводится проверка.

Как проинформировали в "Минсктрансе", остановились троллейбусы на маршрутах №7,8,9,38,57,66. Движение организовано по ул.Бельского, Притыцкого, Лобанка. Организован временный автобусный маршрут №7т "ДС Сухарево - Одоевского" и 9т "ДС Запад-3 - Одоевского".-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома