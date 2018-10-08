Кафе в Египте предлагают штрафовать за работу после 23.00

Депутат египетского парламента Самир аль-Батыхи представил проект закона, предлагающий штрафовать кафе и рестораны, которые работают позже 23.00. Об этом сообщает интернет-газета Egypt Independent.

Законодатель подчеркнул, что заведения общепита, работающие допоздна, непосредственно влияют на общую производительность египтян. "Посетители засиживаются в кафе и ресторанах до поздней ночи, а назавтра не могут нормально работать", - отметил он.

Официальный рабочий день в Египте начинается в 8 утра и заканчивается в 16 часов. "Чтобы не опоздать на работу, человек должен встать утром не позже 6.30. А как он может это сделать, если он до четырех утра гулял?" - задается вопросом парламентарий.

Самир аль-Батыхи считает, что стране необходимо обратить серьезное внимание на эффективность труда работающих граждан.

Вопрос о целесообразности сокращения часов работы египетских кафе и ресторанов уже поднимался. Еще в 2012 году правительство объявило о намерении ограничить работу питейных заведений до 22.00, объясняя это необходимостью экономии электричества. Однако тогда этот план так и не был внедрен.

Источник: БЕЛТА.

Фото взято из интеренета в качестве иллюстрации.





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