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Кинотеатр "Родина" приглашает на праздник, посвящённый Дню матери
09.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
11 октября кинотеатр "Родина" приглашает жлобинчан на праздник, посвященный Дню матери "Мой сябра - жырафа".
В программе конкурсы, игры, соревнования, зажигательная музыка и аквагрим.
Начало мероприятия в 13.00.
Телефон для справок 2-90-20.
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11 октября кинотеатр "Родина" приглашает жлобинчан на праздник, посвященный Дню матери "Мой сябра - жырафа". В программе конкурсы, игры, соревнования,...
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