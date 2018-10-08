11 октября кинотеатр "Родина" приглашает жлобинчан на праздник, посвященный Дню матери "Мой сябра - жырафа".

В программе конкурсы, игры, соревнования, зажигательная музыка и аквагрим.

Начало мероприятия в 13.00.

Телефон для справок 2-90-20.





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