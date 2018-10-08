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Гомельские таможенники обнаружили в поезде картину Саврасова

09.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Гомельские таможенники обнаружили в поезде картину Саврасова

Сотрудники Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления "Терюха" обнаружили две старинные картины, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. 

Во время таможенного осмотра поезда Киев - Санкт-Петербург за холодильником в служебном купе проводника таможенники обнаружили пакет с написанными маслом картинами в бумажной и полиэтиленовой упаковке. Надпись на одной из картин свидетельствовала о том, что она может быть подлинником произведения Саврасова.

Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории, установлено, что одна из живописных работ с изображением панорамного пейзажа с видом на берег реки принадлежит кисти выдающегося русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова. Ее рыночная стоимость составляет около $40 тыс. Автор второй картины, написанной в 1924 году, – русский художник Виктор Зарубин. Оба произведения искусства относятся к категории культурных ценностей. Гомельская таможня проводит проверку по данному факту.

Фото Государственного таможенного комитета

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Сотрудники Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления "Терюха" обнаружили две старинные картины, сообщили БЕЛТА в...
 
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