В Хотимске прошёл турнир по шашкам среди людей старше 60 лет

Первый день октября – знаменательная дата для пожилых людей. Им в этот день оказывают особое внимание, поддержку как моральную, так и материальную. Есть еще одна немаловажная сторона нашей жизни – спортивная. Ведь многие ветераны дружат со спортом с детских лет и сегодня в меру своих сил занимаются им, следят за происходящим в мире спортивными событиями.

В нашем районе есть люди, которые уже давно связали свою судьбу с такой, на первый взгляд простой, но на самом деле умнейшей игрой, как шашки. Начинали в школе, многие прошли школу нашего замечательного тренера Леонида Могилевцева. Для них, да и просто любителей этой игры, ко Дню пожилого человека отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома организовал шашечный турнир.

Открывая его, заместитель директора районного физкультурно-спортивного клуба Оксана Конюхова, поздравила участников, пожелала красивой игры, выразив уверенность, что в последующем ряды его участников будут расти.

Несомненно, каждый в душе надеялся на успех, но в то же время понимал, что фаворитом является самый титулованный из участников, чемпион Беларуси по переписке Александр Терешонок. Прогнозы оправдались, в итоге он и стал победителем, уверенно выиграв все партии.

Второе место в заключительном поединке оспаривали Николай Борисенко и Иван Курзенков. К концу партии преимущество в две шашки получил Николай, который в итоге и победил, тем самым занял вторую ступеньку на пьедестале. Хотя, потом при разборе партии выяснилось, что даже при такой форе у Ивана Курзенкова было спасение. Вот такие эти непредсказуемые шашки.

Победитель и призеры награждены Дипломами.

По окончании турнира звучали пожелания организации турниров по шахматам. Мысль хорошая. Уверен, что у нас много любителей этой игры, просто они, так сказать, «затихарились и нужен свой Остап Бендер, чтобы выявить этих Корейко».

Александр Лейчинский.

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