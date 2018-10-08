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В Хотимске прошёл турнир по шашкам среди людей старше 60 лет
09.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Первый день октября – знаменательная дата для пожилых людей. Им в этот день оказывают особое внимание, поддержку как моральную, так и материальную. Есть еще одна немаловажная сторона нашей жизни – спортивная. Ведь многие ветераны дружат со спортом с детских лет и сегодня в меру своих сил занимаются им, следят за происходящим в мире спортивными событиями.
В нашем районе есть люди, которые уже давно связали свою судьбу с такой, на первый взгляд простой, но на самом деле умнейшей игрой, как шашки. Начинали в школе, многие прошли школу нашего замечательного тренера Леонида Могилевцева. Для них, да и просто любителей этой игры, ко Дню пожилого человека отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома организовал шашечный турнир.
Александр Лейчинский.
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Первый день октября – знаменательная дата для пожилых людей. Им в этот день оказывают особое внимание, поддержку как моральную, так и материальную. Есть еще одна...
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