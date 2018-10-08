98-летний ветеран Великой Отечественной войны посетил Хотимск-свою малую родину

Не так давно раздался телефонный звонок. На проводе знакомый голос: «Это я, ваш земляк, выпускник вашей школы, Миркин Абрам Израилевич, скоро буду в школе, еду вновь на Родину». Когда слышишь такие слова от человека, которому 98 лет, переполняет чувство гордости, что есть такие люди, не забывающие свою малую Родину, свою историю.

И вот наша встреча в школьном музее состоялась. Ребята, затаив дыхание, слушали воспоминания о жизненном пути поистине легендарного человека.

Абрам Израилевич родился 20 июня 1920 г. в Хотимске. В 1940 г. окончил 10 классов СШ №1. Его отец был председателем колхоза «III Интернационал», мама славилась как передовая доярка. В семье росло пятеро детей, четверо из них стали участниками войны. Старшая сестра и два брата погибли, защищая Родину.

Абрам Израилевич прошёл всю войну, служил в 351-ом зенитном артиллерийском полку, дислоцировавшемся на окраине Ленинграда. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в 1943-м году и её полном снятии в 1944-м. Потом с боевыми друзьями преследовал отступающие финские войска до границы с Финляндией. В боях был дважды тяжело ранен, контужен. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», значком «Отличный артиллерист», 18-ю юбилейными медалями. После демобилизации Абрам Израилевич поступил на работу на Орловскую швейную фабрику, где проработал 38 лет в должности начальника отдела, зам. директора и генерального директора. Закончил трудовую деятельность в 1993 году, имея стаж более 53 лет.

Главное богатство Абрама Израилевича — большая дружная семья. Два сына, внук, две внучки, пять правнуков, множество племянников. Не обращая внимание на возраст, наш земляк держится молодцом и прекрасно ладит с современной техникой. Пользуется сотовым телефоном, освоил компьютер. А в прошлом году сдал нормативы на золотой значок ГТО (нормативы рассчитаны на людей от 70 лет и старше). Для получения золотого значка ему надо было пройти два км не более чем за 18 минут, отжаться от пола 16 раз, несколько раз подняться из положения лёжа в положение сидя. Ещё одно сложное упражнение на гибкость — встать на возвышение и коснуться пола кончиками пальцев 12 раз, не сгибая при этом колени, а ещё требовалось проплыть 25 метров. Отважный ветеран выполнил всё, что требовалось. На вопрос, в чём залог долголетия, ветеран ответил:

— Я никогда целенаправленно не занимался определённым видом спорта, но всегда любил физкультуру. Каждый день по 30 минут делаю зарядку, по 5 км прохожу по школьному стадиону.

У ветерана крепкая физическая подготовка ещё с детства. С десяти лет во время летних каникул он работал на полях наравне со взрослыми и выполнял все сельские работы. Закалку Абрам тоже получил в детстве.

— Помню, как зимой бегал к соседям босиком по снегу, — рассказывает Абрам Израилевич. — Если что-то понадобилось, а обуваться некогда или не во что, то за дверь — и босиком по снегу. И ничего. Возможно, эта закалка помогла мне выжить в холодном блокадном Ленинграде. У нас ведь были только лёгкие шинели и будёновки, а жили в землянке. И паёк мы получали такой же, как ленинградцы. Я и мои товарищи пухли от голода. Но я всё равно каждое утро умывался снегом. А вот положенные 100 граммов отдавал товарищам, мне не нравился алкоголь.

На вопрос, что пожелаете молодёжи, ветеран ответил сразу:

— Надо не терять интереса к жизни, поменьше сидеть перед компьютером и побольше двигаться. И по возможности заниматься спортом. А вообще, будьте оптимистами в любой ситуации, и всё получится!

Слушая этого удивительного человека, невольно ловишь себя на мысли — вот настоящий пример достойного жизненного пути. На примере жизни этого человека, я думаю, стоит учиться нашим ученикам, нам взрослым — любить жизнь, любить людей, любить свою малую родину.

Елена НАПРЕЕВА,

учитель истории, руководитель краеведческого музея СШ №1