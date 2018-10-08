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В ОАО «Бабушкино подворье» выросла кукуруза под 4 метра

09.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В ОАО «Бабушкино подворье» кукуруза в этом году оправдала надежды аграриев. Уже не первый год ставка делается на отечественные сорта. На поле за деревней Подлесная она взметнулась под 4 метра. Кормоуборочного комбайна КВК-800 за ней почти не видно. Как говорит главный агроном хозяйства Александр Хромченко, на отдельных участках была и выше:

В ОАО «Бабушкино подворье» выросла кукуруза под 4 метра
На кукурузном поле: Андрей МИКУТИН, Сергей МАКАРЕНКО
и Анатолий БЕСПАЛЫЙ (справа налево)

— В начале лета, когда продолжительное время не было дождей, ее состояние вызывало определенные опасения, но последующие ливни изменили ситуацию на 180 градусов. Если учесть, что мы строго соблюдаем сроки сева, вносим необходимое количество удобрений, выполняем другие технологические требования, то результат вполне закономерен.
Всего в сельхозпредприятии уборочная площадь составляет 1200 гектаров, часть ее предстоит убрать на зерно, что-то идет на подкормку скоту. Комбайнер Игорь Грибанов уже намолотил первые десятки тонн. С каждого гектара выходит по 75 центнеров, для сушки задействован КЗС-10. Правда подпортила погода: прошел небольшой дождь.
Валовой намолот зерновых и зернобобовых в ОАО «Бабушкино подворье» 7731 тонна. К этому объему рассчитывают добавить … Впрочем, здесь стараются не прогнозировать, в сельском хозяйстве дело это рискованное. Уже сегодня ясно, что зернофуража хватит до следующего урожая.
А мы издалека наблюдаем, как быстро заполняется кузов параллельно движущейся с кормоуборочным комбайном машины и ее тут же сменяет трактор.
— Плечо доставки до молочно-товарного комплекса «Тростино» небольшое, километров пять, но дорогу не мешало бы прогрейдировать, – замечает ожидающий своей очереди механизатор Сергей Макаренко. – Машинисты КВК-800 загружены, как говорится, под завязку, на отвозке задействованы автомобили, в том числе, и с прицепами, трактора, привлечены индивидуальные предприниматели. Нет остановок из-за топлива, разве только на заправку.
Скажем прямо, не у всех так гладко в этом вопросе. Здесь вопрос цены и платежеспособности. Позже я поинтересовался у водителя бензовоза Александра Баева насчет цен на поступающее топливо, которые на днях опять пошли вверх. Емкость его бензовоза рассчитана на 11060 литров. Обходится это удовольствие в виде солярки более 12 тысяч рублей.
А тем временем наконец-то паузу для технического осмотра комплекса берет опытный механизатор Андрей Зонтов.
— Хороший урожай всегда приятно убирать, — замечает один из лучших мастеров в этом деле. – Это сродни, например, сбору грибов. Убираешь и еще хочется, и высота кукурузы особого значения не имеет. Разве что меняешь скоростной режим. При хорошей отвозке в день тонн 450-500 можно сделать.
В хозяйстве хорошая урожайность массы, здесь заранее позаботились о хранении. В этом году построили две новые сенажные траншеи. Всего предстоит заготовить почти 25 тысяч тонн силоса, уже заложено 73% к доведенному заданию. Между тем не убрано еще 365 гектаров. Замечу: эта культура обеспечивает примерно 50% объема травяных кормов и наряду с клевером остается приоритетной. Потому-то и торопятся направлять на уборку больше людей и техники, чтобы быстрее ее закончить.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
 
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В ОАО «Бабушкино подворье» кукуруза в этом году оправдала надежды аграриев. Уже не первый год ставка делается на отечественные сорта. На поле за деревней Подлесная...
 
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