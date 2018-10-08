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Любопытные факты о мамонтах
09.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Мамонты жили на Земле миллионы лет, а несколько тысяч лет назад канули в небытие. Эти огромные млекопитающие бродили по Земле миллионы лет, прежде чем несколько тысяч лет назад кануть в небытие. Однако сегодня ученые полагают, что у нас есть необходимые инструменты, чтобы возродить их из мертвых.
Практически идеально сохранившиеся экземпляры, найденные в ледяной тундре в Сибири, раскрыли много секретов. Генетический код мамонтов расшифрован. Эмбрион мамонта может выносить суррогатная мать – азиатская слониха, или это можно сделать с помощью искусственной матки.
Сейчас, когда мамонты могут вернуться к существованию, вам будет полезно узнать об этих доисторических животных. Вот 10 фактов, которые вы, возможно, не знали.
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Мамонты жили на Земле миллионы лет, а несколько тысяч лет назад канули в небытие. Эти огромные млекопитающие бродили по Земле миллионы лет, прежде чем несколько...
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