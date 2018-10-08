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В ОАО «Бабушкино подворье» получили рекордный урожай яблок

09.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Ранняя весна, знойное лето и аномально теплая осень – природа настолько сместила в нынешнем году климатические пояса, что у нас стали возможны рекордные урожаи ягод и фруктов. Важно не только вырастить урожай, но и реализовать с толком, — убежден агроном-садовод ОАО «Бабушкино подворье» Александр Коток.

Наш разговор с ним начался во время проведения сельхозярмарки на городском рынке в конце августа, где он реализовывал яблоки сельхозпредприятия. Прямо скажем, торговля шла ни шатко, ни валко, хотя цену 1 рубль за килограмм нельзя назвать большой.
Прошло чуть более месяца, посещая хозяйство, не смог себе отказать в удовольствии заглянуть в Забелышинский сад, тем более прошла информация, что яблоки можно купить в агрогородке. И это стоило затраченного времени. Картина впечатляет: 22 гектара яблоневого сада, на большинстве деревьев ветки ломятся от сочных ароматных плодов.
Александр Иванович давно разобрался в тонкостях выращивания яблок. На первом месте у него качество. Достаточно сказать, что за время созревания фруктов он делает всего лишь 2 химобработки. Запомнили: всего лишь 2. По информации специалистов, публикуемой в открытых источниках, яблоки, выращиваемые в той же Польше, которыми насыщен наш рынок, подвергаются химобработке до 20 раз.
Съесть забелышинское яблоко одно удовольствие и продается оно, ну очень по смешным ценам – 50 копеек за килограмм. Можно на месте, можно на ярмарке в пятницу. «Белорусское сладкое», «Заславское», «Имонт», «Айдаред», «Вербное», «Ауксис» и т.д. Хотите сладкое, хотите с кислинкой, сейчас осенние, позже будут зимние сорта.
— Вот вы сейчас снимаете яблоки в ящики. Куда готовите для продажи? – интересуюсь у садовода.
— В прошлую субботу неплохо поторговали в Костюковичах, заинтересовались нашими яблоками в Чаусах, откуда пришла заявка на 2 тонны. Если опубликуете материал, может еще кто-то заинтересуется. Не пропадать же добру.
Действительно, когда видишь в деревнях под яблонями кучи портящихся фруктов, нереализованных по разным причинам, одна из которых копеечные закупочные цены, становится на душе тревожно.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
 
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Ранняя весна, знойное лето и аномально теплая осень – природа настолько сместила в нынешнем году климатические пояса, что у нас стали возможны рекордные урожаи...
 
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