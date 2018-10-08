С начала года в Пинском районе зарегистрировано 120 краж. Чаще всего похищали деньги, велосипеды, электроинструмент и продукты



— Практически ежедневно в оперативно-дежурную службу Пинского районного отдела милиции поступают сообщения и заявления граждан, юридических лиц о преступных посягательствах на принадлежащее им имущество, — рассказал корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника Пинского РОВД Николай Чечун.

За 9 месяцев 2018 года на территории Пинского района зарегистрировано 120 краж имущества, из которых раскрыто 65.

Раскрываемость преступлений данного вида 54,2%. Проблемным вопросом по-прежнему остается установление лиц, совершающих неквалифицированные кражи, путем свободного доступа, которых совершено 71 (в 2017 году — 102). Чаще всего предметами хищений являются денежные средства — 23 (в 2017-м — 30), велосипеды — 13 (в 2017-м -13), продовольственные товары — 10 (в 2017-м -12), электродрели — 8 (в 2017-м — 6), электрооборудование — 5 (в 2017-м — 12).

— Особое внимание хочется обратить на имеющиеся проблемы обеспечения сохранности имущества в дачных домах, которые зачастую никем не охраняются, средствами охранной сигнализации не оборудованы и являются потенциальными объектами для «любителей легкой наживы», — отметил Николай Чечун.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению хищений у физических лиц и из объектов юридических лиц, информирования граждан по вопросам сохранности имущества с 7 по 17 октября на территории Пинского района и г. Пинска проводятся агитационно-профилактические мероприятия «Город под охраной».

Правоохранители напомнили, что самым простым и надежным способом обеспечения личной и имущественной безопасности, по-прежнему, остается оборудование жилища либо объекта хранения товарно-материальных ценностей техническими средствами охраны, при помощи заключения договора с Пинским ОД «Охрана» с выводом сигнала сработки на пульт центрального наблюдения.

— Обратите внимание, что на оплату стоимости выполненных работ по оборудованию помещений с личным имуществом граждан предусмотрена рассрочка сроком на 6 месяцев, — подчеркнул Николай Чечун.

По вопросам, касающимся профилактики краж имущества или имеющейся информации о лицах их совершающих, а также по вопросам, касающимся оборудования средствами сигнализации отдела Департамента охраны, жители Пинского района могут обращаться в Пинский РОВД по телефонам: 31-20-00, 31-20-44, 31-20-46, 139 либо 32-34-23 (ОД «Охрана»), 32-31-12 (ОД «Охрана»).

Личная безопасность и безопасность вашего имущества находится в ваших руках, помните об этом!