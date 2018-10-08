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С благодарностью и любовью: в ГУ «Березовский ТЦСОН» чествовали пенсионеров социальной службы района
09.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
В канун Дня пожилых людей силами кружка «Золотой венок» (художественный руководитель Светлана Якимович) при отделении дневного пребывания людей пожилого возраста и инвалидов ГУ «Березовский ТЦСОН» был дан праздничный концерт-чествование для пенсионеров управления по труду, занятости и социальной защите Березовского райисполкома и территориального центра.
Заместитель начальника управления соцзащиты Людмила Пунько и замдиректора Березовского ТЦСОН Людмила Мороз тепло поздравили ветеранов с праздником, а лирические песни в проникновенном исполнении артистов-кружковцев создали особую атмосферу душевности в зале. Теплоты добавили стихи, исполненные авторами – Надеждой Козекой и Ниной Галай. По словам заведующего отделением дневного пребывания Инны Больгерт, такие концерты-чествования успели стать доброй традицией и всегда находят живой отклик аудитории.
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С благодарностью и любовью: в ГУ «Березовский ТЦСОН» чествовали пенсионеров социальной службы района
В канун Дня пожилых людей силами кружка «Золотой венок» (художественный руководитель Светлана Якимович) при отделении дневного пребывания людей пожилого...
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