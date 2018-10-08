«Они остаются в сердце». Интервью с начальником отдела по образованию Березовского райисполкома Татьяной Петровной БРЕНЬКО

– Уважаемая Татьяна Петровна! Кажется, только вчера отмечали День знаний, а уже завтра – День учителя. Самое время подвести итоги организации нового учебного года. Что можно выделить?

– Организованное начало учебного года – это в первую очередь принятие на уровне районного исполнительного комитета ряда важных локальных нормативных документов: о готовности учреждений образования к 2018/2019 году, об организации подвоза обучающихся, организации интегрированного (совместного) обучения в общеобразовательных учреждениях, о специальных группах в учреждениях дошкольного образования и др.

С 1 сентября в общеобразовательных школах обучается 7221 ребенок (в прошлом – 7213), в учреждениях дошкольного образования – 2962.

В соответствии с планом отдела по образованию на 2018/2019 учебный год комиссией из числа специалистов отдела, работников учебно-методического кабинета во второй половине сентября изучался вопрос «Работа администрации учреждений общего среднего образования по организованному началу учебного года». Недостатков практически не установлено.

Намеченные мероприятия по подготовке к новому учебному году выполнены.

В образовательном процессе задействованы 1412 педагогов, в их числе 32 молодых специалиста, прибывших в район в этом году, и, кстати, более половины из молодых – выходцы из Березовского района.

Продолжили работу педагогические, правовые, кадетские классы, открыт класс аграрной направленности, класс допрофильной подготовки совместно с Березовским РОЧС.

Отличительной особенностью 2018/2019 года является организация профессиональной подготовки (трудовое обучение) в 10 классах по программе рабочих (служащих по I, II и III моделям). 237 учащихся 10 классов на базах СШ №1 г. Березы, СШ №2 г. Березы, СШ №3 г. Березы, Березовского лицея строителей и Белоозерского колледжа электротехники осваивают профессии исполнителя художественно-оформительских работ, швеи 2-го разряда, плотника, маляра, штукатура, повара, слесаря по ремонту автомобилей, секретаря.

– Довольны ли Вы компьютеризацией учреждений образования?

– Как правило, информатизация измеряется количеством кабинетов, оснащенных средствами информационно-коммуникационных технологий, автоматизированных рабочих мест, ресурсов медиатеки, наличием внутренней сети и подключением к интернету.

Если начать с последнего, то сегодня все учреждения образования подключены к сети.

Все общеобразовательные школы оборудованы компьютерными классами. Для проведения уроков информатики в городских школах – по два-три класса, в сельских – по одному. Срок службы компьютеров с момента установки в большинстве учреждений в среднем составляет пять лет. В 2019 году в 6 школах района будут заменены компьютерные классы, срок службы которых составит десять лет.

К началу учебного года закуплен новый компьютерный класс (1+7) для Березовской БШ им. А.Н. Заставного.

Одним из важных направлений информатизации является разработка, внедрение республиканских информационно-аналитических систем и единой системы электронного документооборота, что предполагает работу в школах информационного сервиса «Электронный журнал. Электронный дневник». Это позволит организовать индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ в электронном виде, а также хранение в архивах данных об этих результатах. Сервис увеличивает открытость образовательного процесса для родителей и учащихся, позволяет организовать более эффективное взаимодействие родителей, педагогов и учащихся. Большинство учебных кабинетов оснащено компьютерами, однако для более активного внедрения электронных журналов и дневников необходимо доукомплектование.

Все школы имеют мультимедийную установку, в 9 из них используются интерактивные доски. Для проведения уроков в 19 учреждениях используются телевизоры.

Также информационные технологии применяются при организации питания – программа MASHA. Это значительно сократило ручной труд, связанный с ежедневными расчетами. Если раньше на расчет меню питания и ведение журналов диетсестра тратила полный рабочий день, то сейчас это можно сделать за 15 минут. Программа питания используется во всех дошкольных учреждениях и 9 общеобразовательных школах района.

– Педагогическое сообщество всегда приветствует ввод новых объектов и, наоборот, сокрушается оптимизации. Чему могут порадоваться учителя и ученики сейчас и в будущем?

– Приоритет в деятельности системы образования – качество учебного процесса и полученных знаний. В этом плане у нас достигнуты определенные результаты, наблюдается большой интерес к инновациям, внедрение новых образовательных технологий. Внимание уделяется кадровой политике, созданию современной материально-технической базы учреждений образования, повышению их экономической эффективности и многому другому.

Главная задача оптимизации – выстроить эффективную сеть учреждений, отвечающих современным требованиям и обеспечивающих высокое качество образования. Ежегодно на систему образования тратится около 40% средств районного бюджета, стараемся привлекать средства и от внебюджетной деятельности.

Безусловно, складывающая демографическая ситуация, особенно в сельской местности, требует постоянного анализа затрат на содержание учебного учреждения.

Мы радуемся, когда увеличивается число учащихся, когда учреждения пополняются средствами обучения, игровым и спортивным оборудованием, когда проводятся качественные текущие и капитальные ремонты и, конечно же, когда вводятся в строй новые объекты. А примеры этого в районе есть.

Благодаря поддержке районного исполнительного комитета, слаженной работе строительных организаций ПМК-3, СПМК-22 в прошлом учебном году к зданию Березовской БШ им. А.Н. Заставного пристроен новый пищеблок и два учебных кабинета. В этом году Песковская СШ приросла пищеблоком и тремя новыми кабинетами, что позволило организовать обучение 191 учащегося в одну смену. За счет бюджетных средств значительно укреплена учебно-материальная база спортивных залов ряда школ Березы и Белоозерска, отремонтированы и оснащены современным технологическим и холодильным оборудованием пищеблоки.

Замечу, что к вопросам оптимизации, реорганизации учреждений нужно подходить взвешенно. За последние годы в районе не закрыто ни одно учреждение общего среднего образования, только Селецкая СШ реорганизована в комплекс ясли-сад – средняя школа.

В течение сентября 2018 года проведен мониторинг по вопросу перепрофилирования Березовской начальной школы в учреждение дошкольного образования, который показал, что изменения приведут к еще большей перегрузке средних школ Березы. Поэтому делать этого не стоит.

– Как Вы считаете, не должна ли остаться в прошлом школьная учеба в две смены?

– Думаю, это было бы замечательно как для самих учеников, так и для их родителей. Но для этого Березе нужна еще одна общеобразовательная школа.

Согласно постановлению Министерства образования Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2010 г. №38/34 «О проведении учебных занятий в общеобразовательных учреждениях по сменам» проведение учебных занятий в общеобразовательном учреждении допускается в две смены (первую и вторую), если количество обучающихся в нем учащихся превышает проектную мощность здания общеобразовательного учреждения, на которую оно рассчитано при проектировании, строительстве (реконструкции).

В постановление Минздрава Беларуси от 3 мая 2018 года №39 внесены изменения в санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования».

По новым правилам, в первую смену обучаются только ученики 1, 2, 5, 9, 10 и 11 классов учреждений образования (независимо от того, школа это или гимназия), а также учащиеся 8 классов, в которых организовано изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне.

В то же время в 6 и 7 классах учреждений образования, в которых организовано изучение отдельных предметов на повышенном уровне, вторая смена допускается. Но при этом такую норму нужно согласовать с местными управлениями образования и центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Напомню, в 2018 году гимназии Беларуси претерпели ряд изменений. По словам представителей Министерства образования, теперь гимназии будут отличаться от средней школы только программой 10 и 11 классов. Предполагается, что после 9 класса школьники будут сдавать независимый экзамен, по результатам которого их будут зачислять в 10–11 класс. В гимназиях предметы в старших классах будут изучаться только на повышенном уровне, а в школах будут и повышенный, и базовый.

Также отмечу, что, по белорусским санитарным нормам, занятия в школах должны начинаться не ранее 08.00 в первую смену и не позднее 14.00 – во вторую. Оптимальным временем начала занятий СанПин считает 9 утра (в первую смену).

– На каком уровне находится обеспеченность детей дошкольного возраста местами в учреждениях образования?

– В целом проектная мощность учреждений дошкольного образования района составляет 3 250 мест (в городской местности – 2 330, в сельской – 920).

30 учреждений дошкольного образования Березовского района, в их числе 5 комплексов ясли-сад – школа, на начало учебного года посещали 2962 воспитанника (2439 в городах и 523 в селах).

Доступность дошкольного образования в районе подтверждается стабильно высоким процентом охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием – 99,2% (областной показатель – 94%). Выполняется социальный стандарт по подготовке детей пятилетнего возраста к школе. Прием в учреждения дошкольного образования осуществляется в порядке очередности согласно дате постановки на учет и потребности родителей в оформлении ребенка в учреждение до-школьного образования, в соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 16.08.2011 г. №234 «О порядке постановки на учет детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования», с учетом количества свободных мест в учреждении дошкольно го образования, количества набираемых групп.

Все нуждающиеся в получении дошкольного образования дети в возрасте от 3 до 6 лет обеспечены местами. В этом году выдано 448 направлений. Если говорить в общем, то в дошкольных учреждениях района достаточно мест для размещения детей.

Проблема обеспечения шаговой доступности учреждений дошкольного образования сохраняется в густонаселенных микрорайонах г. Березы: в Северном городке, в районе улиц Тышкевича и Горина-Коляды – ясли-сады №2, №6 и №8 не вмещают всех желающих по месту жительства, поэтому детям предоставляются места в близлежащих учреждениях.

– На чем будет сконцентрировано внимание отдела по образованию в ближайшее время?

– Прежде всего на обеспечении образовательных запросов детей и их родителей, повышении качества образования. На создании безопасных условий пребывания для воспитанников и учащихся: через укрепление материально-технической базы учреждений, благоустройство прилегающих территорий. На проведении широкой информационно-разъяснительной работы с учащимися, родителями по вопросам безопасности жизнедеятельности, профилактики травматизма, компьютерной зависимости и вредных привычек, правильного питания учащихся.

В будущем будет продолжена работа по реализации мероприятий допрофессиональной подготовки учащихся и обеспечению условий для выполнения программы профессиональной подготовки учащихся 10 классов в рамках предмета «Трудовое обучение».

Позади первый месяц учебы и работы в новом учебном году, и уже на пороге День учителя. У каждого из нас есть свой Учитель – тот, кто повлиял на выбор жизненного пути и дал прочные знания, навсегда остался в сердце как образец нравственности и интеллигентности, стал настоящим другом и наставником.

Опыт управленческой работы лично для себя я черпала у таких руководителей, как А.С. Курилович, Н.Т. Данилкович, Н.А. Соколовский, А.А. Жукович.

Накануне праздника хочу поблагодарить за профессионализм ветеранов педагогического труда, которые в годы своей работы формировали имидж системы образования Березовского района. Это руководители дошкольных учреждений Л.Е. Мартыненко, Н.В. Янко, Т.П. Ополько, И.Ф. Рудина, Л.Т. Якута, руководители общеобразовательных школ М.А. Страпко, Л.Н. Савчук, Л.И. Дубойский, М.А. Никонюк, Н.Н. Протасевич, М.К. Шкабара, В.В. Ярович, руководитель ЦДОДиМ г. Белоозерска М.В. Корган.

Разумеется, невозможно назвать всех педагогов, которые каждый день вкладывали и вкладывают знания и жизненный опыт в умы и души воспитанников, открывая для них мир и секреты наук. Дорогие педагоги! Будьте верны призванию, совершенствуйте систему образования района. Спасибо вам за труд. Всем здоровья и огромного счастья!