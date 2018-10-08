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Беларусь и Казахстан нацелились на миллиардный товарооборот

09.10.2018 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Казахстан нацелились на миллиардный товарооборот

фото: j-coffee.ru

По мнению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, все предпосылки для выхода товарооборота на показатель 1 млрд долларов в 2018 году у стран есть.

Об этом глава белорусского правительства заявил 9 сентября на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, передает БЕЛТА.

Румас назвал Казахстан стратегическим партнером Беларуси. Как сообщил премьер, за 8 месяцев этого года товарооборот составил 610 млн долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 40%. «Мы ни в коей мере не должны сбавлять темпы и должны выйти в этом году на 1 миллиард долларов", - сказал Румас.

В свою очередь, Ермухамет Ертысбаев отметил, что развитию  экономических связей между странами способствует в том числе работа сборочных производств белорусской техники в Казахстане. Ертысбаев оценил объемы торговли между Беларусью и Казахстаном как «впечатляющие», а перспективы – «очень большие».

 
 
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По мнению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, все предпосылки для выхода товарооборота на показатель 1 млрд долларов в 2018 году у стран есть.
 
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