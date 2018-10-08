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Глава Совбеза об оружии из Украины: это не выдумка, к сожалению

09.10.2018 17:26 — Разное | UDF  
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Станислав Зась. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Незаконный ввоз оружия из Украины — это не выдумка, заявил генеральный секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась. И укрепление погранзастав у соседней страны лишь улучшит транзит. Об этом Зась заявил на международной конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху», организованной МИД Беларуси вместе с ОБСЕ.

Не так давно было принято решение усилить погранзаставы у Украины, в том числе из-за ввоза оружия. Журналисты поинтересовались, о каком объеме идет речь.

— Последние новости смотрели? Только сегодня [была информация о 28 патронах в машине украинца], и поступает, поступает информация. Это есть, не выдумка, к сожалению. Особо не афишируются такие вещи, потому что нужно ими заниматься — откуда идет, куда идет, это уже оперативная работа. Не могу сказать точно по количеству, но об этом нам сообщают и российские коллеги — они выявляют оружие, которое идет через нас им и наоборот. Процесс сложный.

Станислав Зась также отметил, что усиление застав у границы с Украиной — это процесс нормального обустройства границы.

— У нас работают пункты пропуска, и мы их не закрываем, а, наоборот, — улучшаем. Улучшаем транзит для людей, которые с хорошими целями и благими намерениями приезжают к нам. Но мы хотим нормально выстроить границу, чтобы подобных случаев не было, — заявил глава Совбеза Беларуси.

Напомним, недавно Александр Лукашенко поднял вопрос о перемещении в Беларусь оружия и боеприпасов из Украины: «Очень много мы изымаем оружия». Ранее этим же он объяснил решение укрепить границу с соседней страной. Хотя в Госпогранслужбе Украины заявляли, что «никаких фактов перемещения оружия нет».


В Беларуси задержали человека за причастность к террористическим действиям

По словам Зася, терроризм меняет свои подходы — и теперь использует интернет и киберпространство.

— Это доступно, относительно недорого и позволяет воздействовать на критически важные объекты инфраструктуры и наносить значительный ущерб, — пояснил Станислав Зась.

По его словам, серьезных предпосылок для террористической угрозы и распространения таких идеологий в Беларуси нет.

— Мы должны понимать четко: да, ситуация спокойная, но даже самая благополучная страна сейчас не застрахована от атак. В том числе — от кибератак.

Он добавил, что есть внешние риски — это «транзит лиц, причастных к террористической деятельности, попытки провести какие-то финансовые операции, средства террора».

— Мы выявляем таких граждан: у нас сейчас задержан человек, который находится в розыске Интерпола за причастность к террористическим действиям, убийству в том числе. Он будет выдан соответствующим службам. Я не буду говорить, гражданин какой страны.

 
 
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Незаконный ввоз оружия из Украины — это не выдумка, заявил генеральный секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась.
 
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