Глава Совбеза об оружии из Украины: это не выдумка, к сожалению



Станислав Зась. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Беларуси задержали человека за причастность к террористическим действиям

Не так давно было принято решение усилить погранзаставы у Украины, в том числе из-за ввоза оружия. Журналисты поинтересовались, о каком объеме идет речь.— Последние новости смотрели? Только сегодня [была информация о 28 патронах в машине украинца], и поступает, поступает информация. Это есть, не выдумка, к сожалению. Особо не афишируются такие вещи, потому что нужно ими заниматься — откуда идет, куда идет, это уже оперативная работа. Не могу сказать точно по количеству, но об этом нам сообщают и российские коллеги — они выявляют оружие, которое идет через нас им и наоборот. Процесс сложный.Станислав Зась также отметил, что усиление застав у границы с Украиной — это процесс нормального обустройства границы.— У нас работают пункты пропуска, и мы их не закрываем, а, наоборот, — улучшаем. Улучшаем транзит для людей, которые с хорошими целями и благими намерениями приезжают к нам. Но мы хотим нормально выстроить границу, чтобы подобных случаев не было, — заявил глава Совбеза Беларуси.Напомним, недавно Александр Лукашенко поднял вопрос о перемещении в Беларусь оружия и боеприпасов из Украины: «Очень много мы изымаем оружия». Ранее этим же он объяснил решение укрепить границу с соседней страной. Хотя в Госпогранслужбе Украины заявляли, что «никаких фактов перемещения оружия нет».По словам Зася, терроризм меняет свои подходы — и теперь использует интернет и киберпространство.— Это доступно, относительно недорого и позволяет воздействовать на критически важные объекты инфраструктуры и наносить значительный ущерб, — пояснил Станислав Зась.По его словам, серьезных предпосылок для террористической угрозы и распространения таких идеологий в Беларуси нет.— Мы должны понимать четко: да, ситуация спокойная, но даже самая благополучная страна сейчас не застрахована от атак. В том числе — от кибератак.Он добавил, что есть внешние риски — это «транзит лиц, причастных к террористической деятельности, попытки провести какие-то финансовые операции, средства террора».— Мы выявляем таких граждан: у нас сейчас задержан человек, который находится в розыске Интерпола за причастность к террористическим действиям, убийству в том числе. Он будет выдан соответствующим службам. Я не буду говорить, гражданин какой страны.