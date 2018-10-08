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Пьяный гродненский бесправник не сумел перехитрить ГАИ
Около 18.30 внимание сотрудников ГАИ, работавших в рамках мероприятия, привлёк автомобиль "Форд", водитель которого до места проведения "Фильтра" не доехал. Мужчина припарковал авто на остановке общественного транспорта и поспешно ушёл.
Примерно в 19.20, уже после проведения мероприятия, когда большинство сотрудников уехало, мужчина сел за руль и продолжил движение.
Это заметил работавший рядом наряд и остановил его.
Сразу же стали очевидны причины такого поведения: у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, и он был доставлен на медицинское освидетельствование, которое и установило содержание алкоголя в 2,5 раза превышающее допустимое.
Мужчина ранее был лишён права управления за аналогичное нарушение. Срок лишения истёк ещё в 2016 году, однако "на права" он не пересдал.
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Для сокращению аварий в пятницу, 5 октября, в Гродненской области проводились мероприятия "Фильтр".
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