Нашли гродненского эксгибициониста, неделями пугавшего детей





В хулиганстве подозревается гродненец 1992 года рождения. Парень действовал на территории Октябрьского района Гродно в течение нескольких недель. О нём писали в соцсетях и на интернет-ресурсах. Как сообщил первый заместитель начальника Октябрьского РОВД Николай Сазон, пока установлено шесть случаев. При этом молодой человек только демонстрировал половые органы, никаких действий агрессивного характера он не совершал.На психиатрическом учёте подозреваемый не состоит.По статье «Хулиганство» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.