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Глава исполкома СНГ предлагает обмениваться информацией о перемещениях потенциальных террористов в режиме реального времени

09.10.2018 17:12 — Разное | Интерфакс  
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Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев предлагает обмениваться информацией о перемещениях потенциальных террористов в режиме реального времени.

"Мы в СНГ придаем важное значение реализации согласованных мер в отношении лиц, возвращающихся в страны Содружества после участия в действиях международных  террористических организаций. Здесь нужна достоверная информация о миграционной ситуации в конкретных регионах, а также о миграционных потоках лиц, представляющих потенциальную опасность", - сказал С.Лебедев, выступая на конференции ОБСЕ во вторник в Минске.

По его словам,  решение этой задачи возможно путем перевода информационного обмена между компетентными органами в режим реального времени. "Это очень важно", - подчеркнул глава исполкома.

В качестве примера такой работы в СНГ, продолжил С.Лебедев, можно привести создание в настоящее время единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территорию стран Содружества.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев предлагает обмениваться информацией о...
 
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