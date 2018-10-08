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Международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» проходит в Минске

09.10.2018 17:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На международную конференцию собрались 160 представителей министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, специальных служб, парламентов, дипкорпуса из более чем 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» проходит в Минске

Приветствие им направил Президент Беларуси, подчеркнув, что использование экстремистами информационных технологий – один из опасных вызовов для человечества. Эксперты обсуждают, как противостоять этому. Именно в Минске озвучена идея создания стратегической коалиции для адекватного ответа терроризму.

Международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» проходит в Минске

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Конференция тоже важна потому, что здесь будут обсуждать эти вещи специалисты, эксперты. Я надеюсь, что они действительно придут к каким-то общим знаменателям, выработают предложения, которые будут способствовать успешной борьбе с подобного рода вызовами.

Уже есть ряд интересных идей – создание так называемой горячей линии между государствами. Закрытой горячей линии для того, чтобы обмениваться информацией о потенциальных террористах, о потенциальных готовящихся терактах и так далее.

Международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» проходит в Минске

Международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» продолжит работу в Минске и 10 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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