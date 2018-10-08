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Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?

09.10.2018 17:43 — Разное | СТВ  
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Кинотеатры – как антидепресант! Просмотры фильмов, уверяют специалисты, отвлекают, заряжают, а по мнению некоторых психологов, помогают справиться с эмоциональными потрясениями и даже хандрой, рассказали в программе «Минск и минчане».

Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?
Чёрно-белое, цветное и даже трёхмерное – история кинематографа берёт свое начало в 1895 году. Тогда же появились и первые залы для массовых просмотров. Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?

И если раньше искусство считалось элитарным, сейчас приобщиться к нему может любой желающий.

Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?
Павел Скалабан, генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
Жители столицы, гости столицы – они, как правило, в кинотеатр приходят на хорошее кино. Конечно же, они будут смотреть по комфорту, по залу, по креслам, но,

в первую очередь, люди приходят в кино за кино.

Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?

Несмотря на насыщенность рынка развлечений, эта ниша – вне конкуренции.

Подтверждение тому – бесконечные очереди у кинотеатров в дни премьер. Кстати, по всему миру они проходят именно по четвергам. Но не только за новинками спешат минчане к большим экранам. Извечная классика порой тоже проходит на ура.

Павел Скалабан:

Показываем белорусскую анимацию, игровое кино и белорусскую документалистику.

Это лучшее из коллекции «Беларусьфильма». Это то, что стало уже культурным наследием страны.

Под одной крышей с широкоформатным развлечением расположился Государственный театр кукол. Здесь тоже бывают аншлаги.Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?

Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?

Владимир Галай, заместитель директора Белорусского Государственного театра кукол:
Для детей, которые помладше – 45-50 минут, а для детей постарше есть спектакли с перерывом. С антрактом это будет часа полтора. У нас цены небольшие.

От 5 рублей и выше.

Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?
Во столько же обойдётся и поход в кинотеатр. А между тем, искушенный зритель требует кино-аттракционы – сеансы 5D и 7D дают возможность не только насладиться реалистичным изображением, но и с головой уйти в сюжет. Впрочем, со слов гуру индустрии,

такой вид развлечений нельзя ставить в один ряд с традиционным просмотром.

Александра Костенко, специалист по маркетингу сети кинотеатров:
Это короткометражка, в которой ты находишься, как будто бы там. За счёт того, что двигается кресло, есть какие-то спецэффекты, которые брызгают в лицо.

Но это больше аттракцион, а не классическое кино.

Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?

Современные кинотеатры всё чаще становятся мультиплексами. В одном здании умещают сразу несколько залов. И афиша здесь куда разнообразнее. Показы с участием «звёзд», мировые спектакли в записи, спортивные трансляции. А ещё – стилизованные предпоказы, фотозоны и кино-бары.

Александра Костенко:
Мы даём нашему гостю понять, что он приходит не просто в кино. Он проживает маленькую жизнь, и должен окунуться в этот антураж не только при просмотре, но и ощутить эту атмосферу в самом кинотеатре, даже заходя в наш холл.

Ценник за сеанс в модном кино может доходить до 13 рублей. Ежедневно сюда приходит около двух тысяч человек. На премьерах – аншлаги, а потому цифра взлетает в разы. Публика – от модных хипсетров до влюблённых парочек.

С нарушителями спокойствия здесь никто не церемонится.

Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?
Александра Костенко:
Если человек мешает зрителям смотреть кино, производит посторонние звуки или просто какими-то своими действиями напрягает, на основе жалоб посетителей

мы можем попросить человека удалиться из зала.

От фэнтези до триллера, от комедии до драмы. Каждый год индустрия удивляет новыми форматами, жанрами и сервисом. А потому, размышляя в очередной раз, чем бы заняться вечером, смело выбирайте поход в кино.

 
Теги: Минск
 
 
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Кинотеатры – как антидепресант! Просмотры фильмов, уверяют специалисты, отвлекают, заряжают, а по мнению некоторых психологов, помогают справиться с...
 
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