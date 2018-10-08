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Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?
Кинотеатры – как антидепресант! Просмотры фильмов, уверяют специалисты, отвлекают, заряжают, а по мнению некоторых психологов, помогают справиться с эмоциональными потрясениями и даже хандрой, рассказали в программе «Минск и минчане».
И если раньше искусство считалось элитарным, сейчас приобщиться к нему может любой желающий.
Подтверждение тому – бесконечные очереди у кинотеатров в дни премьер. Кстати, по всему миру они проходят именно по четвергам. Но не только за новинками спешат минчане к большим экранам. Извечная классика порой тоже проходит на ура.
Павел Скалабан:
Это – лучшее из коллекции «Беларусьфильма». Это то, что стало уже культурным наследием страны.
Под одной крышей с широкоформатным развлечением расположился Государственный театр кукол. Здесь тоже бывают аншлаги.
Владимир Галай, заместитель директора Белорусского Государственного театра кукол:
Александра Костенко, специалист по маркетингу сети кинотеатров:
Современные кинотеатры всё чаще становятся мультиплексами. В одном здании умещают сразу несколько залов. И афиша здесь куда разнообразнее. Показы с участием «звёзд», мировые спектакли в записи, спортивные трансляции. А ещё – стилизованные предпоказы, фотозоны и кино-бары.
Александра Костенко:
Ценник за сеанс в модном кино может доходить до 13 рублей. Ежедневно сюда приходит около двух тысяч человек. На премьерах – аншлаги, а потому цифра взлетает в разы. Публика – от модных хипсетров до влюблённых парочек.
От фэнтези до триллера, от комедии до драмы. Каждый год индустрия удивляет новыми форматами, жанрами и сервисом. А потому, размышляя в очередной раз, чем бы заняться вечером, смело выбирайте поход в кино.
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Кинотеатры – как антидепресант! Просмотры фильмов, уверяют специалисты, отвлекают, заряжают, а по мнению некоторых психологов, помогают справиться с...
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