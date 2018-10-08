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«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

09.10.2018 17:27 — Разное | СТВ  
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До конца 2018 года в Минске появятся сразу три новенькие гостиницы. Сегодня их в городе – 51 плюс 5 хостелов. А это почти 6 тысяч номеров, рассказали в програме «Минск и минчане».

Одна из гостиниц распахнёт свои двери для постояльцев на Зыбицкой. Вторая войдёт в состав многофункционального комплекса в районе кинотеатра «Победа». Третья заработает на пересечении проспекта Победителей и МКАДа. Все отели будут иметь три звезды и увеличат гостиничный фонд Минска на 321 номер. Что касается стоимости, цифра может вырасти, но не более чем на 10%.

В среднем, «сингл» в столичном отеле обойдется в 76 белорусских рублей.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска
Тем временем, вся страна живет в предвкушении туристической волны – Вторых Европейских игр. А про белорусское гостеприимство уже слагают легенды.

Возможность безвизового режима открыла Синеокую впервые для десятков тысяч иностранцев.

А столица продолжает наращивать экспорт услуг и вновь готовится очаровывать заморских гостей.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска
Виталий Аблам, менеджер по размещению фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Заключено 30 договоров с отелями Минска. Предусматривается защита конфиденциальных данных.

Высокий уровень оказания сервиса, безопасности.

А также такие нестандартные требования, как защита от недобросовестной рекламы, предоставление парковочных мест. А также запрет на проведение строитльных работ на время пребывания участников.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

Солидная часть любителей спортивных баталий претендует на «лакшери» и предпочитает безупречный сервис. Отельный сегмент класса «люкс» готов удовлетворить вкусы самых больших приверед. «Пятизвездочники» гармонично вписались как в архитектурный ансамбль города, так и в разнообразный ценовой сегмент.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

Олег Ермола, директор пятизвездочного отеля:
Нашему отелю 11 лет, 67 номеров. Проживают гости разного уровня – от бизнесменов до высших должностных лиц разных государств.

Приходят запросы на период проведения Европейских игр. И люди бронируются.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

Европейский дух здесь буквально в каждой детали.

Помимо стандартных завтраков в номер и рум-сервиса, в распоряжении гостей целая библиотека. Другой вопрос – будет ли у болельщиков на это время? Внешний лоск дополняет высокофункциональная «начинка».

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

Олег Ермола:
Здесь собрана вся полезная информация, можно вызвать такси, историческая справка, заказ еды в номер. С помощью пульта клиент может выбрать любое блюдо.

«Умные» и полезные гаджеты интурист сможет найти не только в номере. Например, обладателям электрокаров – комплимент от отеля – зарядить модного «железного коня» можно прямо на местной парковке. 

Пожить сутки с царским комфортом туристу обойдется в среднем в 270 рублей.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

В этих «трёх звездах» бронь закрыта уже на весь срок проведения самого грандиозного спортивного события предстоящего года. Такая популярность гостиницы объясняется ярко выраженной «национальной харизмой». А ведь многие туристы спешат в страну именно за неповторимым колоритом.

Ирина Дмуховская, директор трехзвездочного отеля:
Наше предприятие берёт курс на белорусские традиции. Поэтому сегодня у нас даже слоган специальный есть: гасцiннасць па-беларуску. В своих отелях мы стараемся нашим гостям прививать и историю, и культуру нашей страны.

Постояльцы гостиницы такого типа, наверняка,

будут приятно удивлены наличием тренажёрного зала и мини-аквапарка.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

Туристка:
Здесь очень комфортные условия. Очень чисто. Джакузи не везде бывает, водная горка.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска
Здесь угостят не только драниками, но и порцией шикарных панорамных видов единственной в своём роде смотровой площадки. «Пощупать» облака и увидеть Минск «на ладони» можно на высоте 80 метров. Сутки в отеле обойдутся в 100 рублей.

За домом «У Троицкого» собираются открыть хостел

В тесноте, да не в обиде!

Концепцию большой, но уютной коммуналки воплощают минские хостелы.

Такое жильё – бюджетная альтернатива вычурным апартаментам. Уступает разве что в цене, но не в душевности и комфорте. Тематические интерьеры, общая кухня и всегда интернациональная команда. Цена вопроса – всего-то 50 рублей за сутки.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

Ирина Хомич, владелица хостела:
Увидеть страну и людей можно именно в таких меленьких местах. Здесь очень весело, есть возможность пообщаться и

практика языка в домашней обстановке.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска

Кубинец Алеханро в Минске не впервой. На этот раз мужчина выбрал хостел в центре столицы. Он сразу запал ему в душу.

«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска
Алеханро Федерико, постоялец хостела:
Хостел наиболее удобен для путешественника, который хочет увидеть страну. Это – во-первых. А во-вторых, скучно одному в номере гостиницы сидеть.

Новая опция бюджетного отеля – бесплатные экскурсии по городу:

приятная компания плюс выгодная экономия. Впрочем, те, кто искушен вычурным сервисом, такое проживание сочтут скромным.

 
Теги: Минск
 
 
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