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«Сингл», в среднем, обойдётся в 35$. Цены в отелях Минска
До конца 2018 года в Минске появятся сразу три новенькие гостиницы. Сегодня их в городе – 51 плюс 5 хостелов. А это почти 6 тысяч номеров, рассказали в програме «Минск и минчане».
Одна из гостиниц распахнёт свои двери для постояльцев на Зыбицкой. Вторая войдёт в состав многофункционального комплекса в районе кинотеатра «Победа». Третья заработает на пересечении проспекта Победителей и МКАДа. Все отели будут иметь три звезды и увеличат гостиничный фонд Минска на 321 номер. Что касается стоимости, цифра может вырасти, но не более чем на 10%.
А столица продолжает наращивать экспорт услуг и вновь готовится очаровывать заморских гостей.
А также такие нестандартные требования, как защита от недобросовестной рекламы, предоставление парковочных мест. А также запрет на проведение строитльных работ на время пребывания участников.
Солидная часть любителей спортивных баталий претендует на «лакшери» и предпочитает безупречный сервис. Отельный сегмент класса «люкс» готов удовлетворить вкусы самых больших приверед. «Пятизвездочники» гармонично вписались как в архитектурный ансамбль города, так и в разнообразный ценовой сегмент.
Олег Ермола, директор пятизвездочного отеля:
Помимо стандартных завтраков в номер и рум-сервиса, в распоряжении гостей целая библиотека. Другой вопрос – будет ли у болельщиков на это время? Внешний лоск дополняет высокофункциональная «начинка».
Олег Ермола:
«Умные» и полезные гаджеты интурист сможет найти не только в номере. Например, обладателям электрокаров – комплимент от отеля – зарядить модного «железного коня» можно прямо на местной парковке.
В этих «трёх звездах» бронь закрыта уже на весь срок проведения самого грандиозного спортивного события предстоящего года. Такая популярность гостиницы объясняется ярко выраженной «национальной харизмой». А ведь многие туристы спешат в страну именно за неповторимым колоритом.
Ирина Дмуховская, директор трехзвездочного отеля:
Постояльцы гостиницы такого типа, наверняка,
Туристка:
В тесноте, да не в обиде!
Такое жильё – бюджетная альтернатива вычурным апартаментам. Уступает разве что в цене, но не в душевности и комфорте. Тематические интерьеры, общая кухня и всегда интернациональная команда. Цена вопроса – всего-то 50 рублей за сутки.
Ирина Хомич, владелица хостела:
Кубинец Алеханро в Минске не впервой. На этот раз мужчина выбрал хостел в центре столицы. Он сразу запал ему в душу.
приятная компания плюс выгодная экономия. Впрочем, те, кто искушен вычурным сервисом, такое проживание сочтут скромным.
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До конца 2018 года в Минске появятся сразу три новенькие гостиницы. Сегодня их в городе – 51 плюс 5 хостелов. А это почти 6 тысяч номеров, рассказали в програме «Минск...
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