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Истории картин Мая Данцига: как писал Немигу под ругань строителей и чем босоногая девушка не угодила цензуре
Почитатели Мая Данцига не раз уверяли: Минск на этих полотнах – настоящий киношедевр! Он любил зажигать красным, а потому в жизни всегда носил алый шарф. Изображал родной город с высоты птичьего полёта, а городские портреты, принадлежащие знаменитой кисти – масштабные, глубокие и экспрессивные, рассказали в программе
Май Вольфович был отважным художником, во всех смыслах этого слова. Мы видим исчезнувшую с лица Минска синагогу. Фасад Свято-Духова кафедрального собора изменился – в 90-ые годы при реконструкции возникла мозаика с изображением Богоматери. Здесь не видим метро, потому что только начнут забивать в 70-ых, а метро открывается в 84-ом.
Май Данциг, как говорят критики, насыщал картины «витаминами» – яркими цветами и рекомендовал это делать всем своим последователям. Художник родился в простенькой двухэтажке на Мясникова. И уже с молодых лет рисовал и играл на скрипке. Творческие гены передались от отца – тот преподавал физкультуру и
Наталья Селицкая, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Май Данциг ворвался в мир искусства в эпоху оттепели. Художник принадлежал к поколению «шестидесятников» – молодые да рьяные воспевали реалии суровых будней. В центре полотен – послевоенный Минск, а главные герои – те, кто поднимал город из руин. Эти картины – словно портал. Через них мы запросто переносимся на несколько десятилетий назад и видим, как растут новые кварталы. Полотна, как дань времени.
Он говорил: «Я представил, что чувствуют молодые люди, которые заходят в своё жильё – ничего, у них вся жизнь впереди».
Эта картина первое время была под запретом. Советская молодёжь здесь унылая и босая, но буквально за ночь автор дорисовал женские туфельки, и полотно мигом прошло цензуру. Правда, спустя время, художник всё же настоял на своём – вернул работе первоначальный облик и закрасил обувь.
И хоть писал мастер без репетиций, идеи вынашивал годами. Так, чтобы написать «Мой Минск», ему пришлось немало побродить по родным улочкам. В 1967 году перед художником открылась захватывающая панорама. И хоть сегодня от той площади мало что осталось, а на смену ретро-автобусам пришли иномарки, зрители и, спустя полвека, узнают свой Минск.
В Минск часто приезжали с гастролями театры. Тогда еще рекламных плазм не было. Действительно, существовали такие заборы, которые были обклеены афишами, анонсирующими то или иное событие. И Май Вольфович впечатывает эти настоящие журнальные вырезки, как печать времени.
Его ученики, как и все минчане, навсегда останутся благодарными человеку, который запечатлел настоящую летопись города.
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Истории картин Мая Данцига: как писал Немигу под ругань строителей и чем босоногая девушка не угодила цензуре
Почитатели Мая Данцига не раз уверяли: Минск на этих полотнах – настоящий киношедевр! Он любил зажигать красным, а потому в жизни всегда носил алый шарф. Изображал...
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