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Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери

09.10.2018 17:23 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. В Британии мама школьницы возмутилась обедами учреждения образования. Её история мгновенно распространилась в местных СМИ.  

Как сообщает Daily Mail, когда 38-летняя мать девочки увидел школьный обед дочери, она разозлилась и опубликовала фотографию еды на своей странице в Facebook. Женщина весьма эмоционально сказала, что подобной пищей она не стала бы кормить даже собаку.  

«Это, вообще, что? Кейси Гованс просто пришла в ужас! Это даже не шутки, такое блюдо подают детям! Нам такого не надо! Неудивительно, что она каждый день просит деньги и идёт с приятелями в магазин», – написала британка.  

Женщина добавила, что теперь сама будет готовить дочери обеды.  

Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери
Фото: facebook.com/profile.php?id=100000074395400  

Узнав о том, чем кормят их детей, многие родители учеников пришли в школу выяснить причины происходящего. В местном городском совете сказали, что они поговорили с поставщиками упакованной еды. Также мать Кейси подала жалобу на некачественное питание. Женщине ответили, что жалоба принята и с ней свяжутся, когда будет получен ответ.  

В комментариях под гневными постами британки пользователи выразили своё согласие. Люди отметили, что такой едой нельзя кормить детей. Некоторые иронично написали, что в тюрьмах лучше кормят, чем в школе.  

Компания, которая поставляет еду в школу, где учится Кейси, сообщила, что они учитывают интересы учеников. По их словам, ученики сами выбирают, что будут есть. Что касается еды, то в компании-поставщике используется свой способ приготовления, который уменьшает количество соли и жиров в еде, благодаря чему она является более здоровой.  

«Если есть какие-либо проблемы с питанием, они будут тщательно изучены и решены», – заверили в компании.  

Через некоторое время автор поста в Facebook рассказала, что получила около 40 сообщений и множество звонков. По её словам, она не ожидала такого отклика. Женщина поблагодарила за неравнодушие к проблеме, с которой она столкнулась.  

О том, какой завтрак полезен для детей, можно узнать  здесь.  

 
 
Ссылка на источник 38
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Новости Великобритании. В Британии мама школьницы возмутилась обедами учреждения образования. Её история мгновенно распространилась в местных СМИ.   Как...
 
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