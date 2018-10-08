ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси

09.10.2018 17:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси

Народный артист России, композитор и продюсер будет работать в тандеме с белорусской творческой группой. Такой совместный проект с ведущей российской компанией для Беларуси первый. Между тем у продюсерского центра Крутого солидный опыт организации церемоний открытия таких масштабных форумов, как Летняя Универсиада в Казани, зимние Азиатские игры в Астане, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, а также многочисленных телешоу и музыкальных конкурсов.

Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси

Игорь Крутой, народный артист России:
Я, рожденный в Украине, живущий в России и любящий Беларусь, в себе соединяю вещи. Сказать, что я глубоко знаю историю Беларуси, я не могу, врать не буду. Но наступил торжественный момент, когда я ее изучу – это необходимо для сценария.

Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси

К подготовке проведения церемоний подключатся и более 5000 волонтеров. Организаторы шоу обещают удивить и выступлением звезды мирового уровня. Имя исполнителя пока держится в секрете. Напоминаем: вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
С начала года в Пинском районе зарегистрировано 120 краж. Чаще всего похищали деньги, велосипеды, электроинструмент и продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика