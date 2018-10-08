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Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси
Новости Беларуси. Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Народный артист России, композитор и продюсер будет работать в тандеме с белорусской творческой группой. Такой совместный проект с ведущей российской компанией для Беларуси первый. Между тем у продюсерского центра Крутого солидный опыт организации церемоний открытия таких масштабных форумов, как Летняя Универсиада в Казани, зимние Азиатские игры в Астане, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, а также многочисленных телешоу и музыкальных конкурсов.
Игорь Крутой, народный артист России:
К подготовке проведения церемоний подключатся и более 5000 волонтеров. Организаторы шоу обещают удивить и выступлением звезды мирового уровня. Имя исполнителя пока держится в секрете. Напоминаем: вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года.
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Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси
Новости Беларуси. Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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