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Главный инженер «Минскметростроя» рассказал, что случилось с «Алесей»

09.10.2018 16:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подземный метрощит «Алеся» продолжит работу после завершения пусконаладочных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантскому механизму, который копает тоннели третьей ветки минского метро, пришлось взять вынужденную паузу. Точную причину специалисты назвать не могут, однако известно: сейчас производится замена режущего оборудования. Проходческие работы приостановлены с конца июня. До этого «Алеся» успела пройти почти 200 метров в направлении станции «Ковальская Слобода».

Главный инженер «Минскметростроя» рассказал, что случилось с «Алесей»

Аркадий Арутюнян, главный инженер предприятия «Минскметрострой»:
Мы рассматривали несколько возможных вариантов произошедших событий. Первый вариант – это нахождение на трассе туннеля инженерных техногенных сооружений. Дополнительные геологические изыскания не показали наличие каких-то крупных техногенных сооружений.

Были уточнены геологические структуры грунтов. Это пески, гравий, гравелистые грунты, крупновалунные галечные отложения, что негативно влияет на качество инструмента. Инструмент стирается, изнашивается. Необходимо его чаще менять.

Главный инженер «Минскметростроя» рассказал, что случилось с «Алесей»

Механизированный щит французского происхождения наши метростроевцы используют с 2016 года. Механизм весом 550 тонн обошелся белорусам в 11 миллионов евро. Впрочем, цена более чем оправдана. Раньше тоннели метро приходилось копать практически вручную. Теперь скорость проходки в пять раз выше: всего за месяц «Алеся» преодолевает 300 метров.

 
 
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Новости Беларуси. Подземный метрощит «Алеся» продолжит работу после завершения пусконаладочных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гигантскому...
 
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