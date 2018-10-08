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Минприроды: БелАЭС нужна для выполнения Парижского соглашения. Эксперт: это не совсем так

09.10.2018 17:45 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 9 октября, первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина заявила, что ввод БелАЭС в эксплуатацию поможет выполнить Парижские соглашения, потому что Беларусь снизит выбросы парниковых газов на 7-10 миллионов тонн, пишет reform.by. KYKY вместе с экспертом объясняет, в чем Минприроды ошибается.

Что говорит Минприроды и что здесь не так

Министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, выбросы парниковых газов благодаря БелАЭС в нашей стране снизятся на 7-10 миллионов тонн. Власти ссылаются на обязанности Беларуси по Парижскому соглашению – наша страна должна снизить выбросы парниковых газов на 28% по сравнению с 1990 годом. 

В соответствии с Парижским соглашением Беларусь должна снизить выбросы парниковых газов на 28% по сравнению с 1990 годом. За год до развала СССР наша страна выбрасывала 116 миллионов тонн. К 2030 это число должно уменьшиться до 96,1 миллиона. Вот только в 2016 году Беларусь, по данным Белстата, выбросила 91,5 миллионов тонн парников газов. Если учитывать поглощение газов благодаря лесному хозяйству, то получим 69,6 миллионов тонн. И каждый год этот показатель увеличивается. То есть де-факто власти не планируют уменьшать вредные выбросы. 

По словам Ии Малкиной, Беларусь, как и другие страны соглашения, должна принять стратегию низкоуглеродного развития. Ее цель – выйти на баланс выбросов и поглощения парниковых газов. В этом случае уровень выбросов в нашей стране должен не превышать 74 миллионов тонн эквивалента СО2. В этом контексте Минприроды не нравится сдерживание развития возобновляемых источников энергии (солнечных электростанций, ветряков и так далее). Малкина предупредила, что в перспективе рынки развитых стран закроют для продукции, у которой не оценены последствия влияния ее производства на климат.

Климатические эксперты не любят АЭС

Мария Фалалеева, кандидат географических наук, эксперт в области климатической политики объяснила, как ученые относятся к ядерной энергетике: «Оценочные доклады Международной Группы Экспертов по изменениям Климата (МГЭИК), которые выходят раз в несколько лет, каждый раз менялись по отношению к АЭС. В начале 2000-х МГЭИК рассматривал ядерную энергетику как «климатически-нейтральную» альтернативу ископаемому топливу, но потом эти оценки становились все более осторожными. Авария на АЭС Фукусима в 2011 году и развитие технологий ВИЭ поставили под вопрос безопасность и целесообразность «ядерного» решения климатических проблем».

На днях вышел новый доклад МГЭИК. В нем оценки достаточно однозначные. «Ядерная энергетика может предоставить стабильный источник энергии и сократить колебания цен», но отмечается, что «улавливание углерода (CCS) и ядерная энергетика представяляют собой примеры того, когда реальная стоимость мер может оказаться гораздо выше, чем предполагается изначально». В частности, «присутствует существенный риск аварий при производстве энергии и захоронении отходов. Долговременное захоронение отходов – чувствительный политический вопрос. Сейчас в мире нет инфраструктуры для масштабного долговременного захоронения отходов».

Мария, цитируя доклад МГЭИК, обращает внимание, что добыча и обогащение урановой руды имеет негативные последствия, сравнимые с теми, что возникают при добыче угля. То есть «замена ископаемого топлива ураном не является решением», «...производство ядерной энергии требует воды для охлаждения, что может вызывать проблемы в водоснабжении на местном уровне, а также термальное загрязнение рек и океанов».

По словам Марии, в развивающихся странах потребность в ядерной энергии может расти (в том числе и для выполнения климатических обязательств). Но развитые страны постепенно от нее отказываются, не снижая климатических целей:

  • Германия закрыла 8 из 17 реакторов после аварии на Фукусиме и планирует закрыть все АЭС до 2022 года. Недавно на них вырабатывалось 25% энергии в стране;
     
  • Франция, где ядерная энергетика вырабатывает 77% энергии, планируют до 2025 закрыть чуть меньше половины АЭС и уменьшить их долю в энергетике страны до 50%;
     
  • В Италии нет АЭС с 1990 года, когда на референдуме жители проголосовали против такого вида энергии;
     
  • В Швейцарии в мае 2017-го на референдуме жители приняли «Энергетическую стратегию-2050» – постепенно в стране закроют все АЭС.

По мнению Марии Фалалеевой, «выбор «ядерного» и «неядерного» пути развития – это не только экономический, но и политический, социальный выбор, зависящий от того, какие вопросы национального развития и безопасности ставятся в приоритет».

А что за Парижское соглашение

196 государств мира подписали Парижское соглашение по климату 12 декабря 2015 года. Это должно было стать историческим моментом, потому что он впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Прошлое соглашение – Киотский протокол 1997 года – было менее фундаментальное и подробное, многие страны не смогли соблюсти его условия, а США и вовсе вышло из договора.

Парижское соглашение установило, что страны удержат повышение температуры на уровне не выше двух градусов по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а в идеале — полтора градуса. Этому и посвящен новый доклад МГЭИК. Но сейчас мир находится на траектории в 3,5°C и даже больше.

Соглашение также обязывает развитые страны поддерживать финансирование развивающихся в области борьбы с климатическими изменениями в сто миллиардов долларов ежегодно до 2020 года.

 
 
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Сегодня, 9 октября, первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина заявила, что ввод БелАЭС в эксплуатацию поможет выполнить Парижские...
 
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