«Повод для закона просто смешной». На кого повлияет запрет МАРТа продавать секонд хенд через интернет

В понедельник, 8 октября, мы писали , что МАРТ по просьбе «Беллегпрома» хочет запретить продавать секонд-хенд через интернет. Под угрозой оказались интернет-магазины поношенных вещей – причем и юрлица, и ИП, потому что в проекте поправок продавцом считается «юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие розничную торговлю». KYKY узнал, грозит ли это площадкам объявлений вроде Kufar и «Барахолки» у Онлайнера, а также реакцию секонд хендов.

Михаил Сендер, экс-директор Kufar

По словам Михаила, площадке объявлений новый законопроект никак не навредит: «Проект касается торговли подержанными вещами, то есть систематической коммерческой деятельности типа магазинов second hand и комиссионок. Эта деятельность и так сильно зарегулирована, и на Куфаре такие субъекты встречаются очень редко».

Он отметил, что во время его руководства (Михаил ушел с поста директора в декабре 2017 года) на площадке «97% объявлений были от частных лиц, продающих свои личные вещи. Остальные были коммерческими объявлениями от компаний, продающих новые вещи. Бизнесменов, притворявшихся частными лицами и торговавшими старыми шмотками, наши модераторы безжалостно гоняли. Думаю, сегодня ситуация не сильно поменялась. Простой беларус может спокойно продавать свои вещи на Куфаре и дальше».

Леоненко Юлия, администратор интернет-магазина «МОдЁжа»

Юлия на законопроект отреагировала с сожалением: «Если продажу запретят, то, конечно, придется закрыть магазин». При этом она удивлена официальной причине, которую озвучил МАРТ: «Повод для такого закона просто смешной. Если на сайте госучреждения указан список оказываемых услуг для населения, то это не значит, что я уверена, что эти услуги будут оказаны мне качественно. Так что, теперь закрыть все сайты госучреждений?»

Юлия возмущена идеей законопроекта: «Сама идея такого закона маразматична на корню. Все недостатки и параметры товаров, продаваемых нами, полностью описаны на странице каждого товара. Если покупатель купит товар и, получив его, найдет в нем недостатки, которые не были описаны, либо найдет несоответствия описанию, то мы такой товар принимаем назад без проблем, при этом полностью оплачиваем затраты на пересылку клиенту. Человек, совершая покупку в таком магазине, как наш, в любом случае осознает все риски. Если он боится делать так покупку, то он и не будет ее совершать. Для того чтобы выбор покупателя был проще, мы размещаем большие фотографии, где видны все дефекты, а обувь даже стали выкладывать в режиме 3D. Мы сами заинтересованы в том, чтобы покупки, сделанные в нашем магазине, удовлетворили нашего покупателя, и в конфликтной ситуации всегда пойдем на сторону клиента. Ведь это в наших интересах, чтоб покупатель возвращался к нам».

Юрист Алена Лысакова:

Алена сказала, что у Kufar и «Барахолки» Онлайнера ситуация одинаковая – им ничего не угрожает: «МАРТ инициирует изменения в Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. Этот документ распространяется только на ситуации, когда продажа товаров по образцам (в том числе через Интернет) осуществляется юридическими лицами или ИП. Поэтому в части работы онлайн-площадок Kufar и «Барахолка», где граждане продают свои б/у вещи, никаких изменений не предвидится».

Она объяснила, что варианты продажи вещей могут быть такие:

Физическое лицо продает свои личные б/у вещи через интернет-площадку – законно;

Юрлицо или ИП продают б/у вещи через интернет-магазин или специальную площадку – станет незаконным, если примут изменения;

Юрлицо или ИП продают новые вещи через интернет-магазин или специальную площадку – законно;

Физическое лицо занимается фактически предпринимательской деятельностью без регистрации и уплаты налогов, продавая новые вещи через интернет-площадки, «маскируя» это под продажу личных вещей – такая деятельность подпадает под незаконную предпринимательскую. Она запрещена и сейчас.

Поэтому, говорит Алена, «МАРТ и налоговая будут рассматривать каждый случай отдельно, чтобы понять, кто является продавцом и есть ли у него право продавать эти товары. Если у них будут сомнения, то могут, например, сделать контрольную закупку или посмотреть на объемы продаж от конкретного продавца. Понятно, что обычный гражданин не будет продавать свои личные вещи большими партиями одинаковых товаров».