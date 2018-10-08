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Перерабатывают ли белорусские юристы?
Образовательный центр «Профессиональный юрист» совместно с редакцией журнала «Юрист» проводит ежегодное исследование «Портрет профессиональной деятельности юриста-2018».
В этом году особый акцент в исследовании будет сделан на вопрос о количестве фактического времени, которое юрист тратит на выполнение трудовых обязанностей. По данным американского исследования, 25% опрошенных американских юристов отвлекаются на дополнительные задачи более 10 раз в день, еще 30% - 6–10 раз в день.
В исследовании останутся вопросы касаемо задач, которые стоят перед юристом, консультирует ли он руководителей, сотрудников компании по личным вопросам. По итогам прошлого года, 50% опрошенных юристов отметили, что консультируют работников периодически по личной инициативе.
В блоке вопросов по судебной практике, мы хотим узнать у юристов, изучают ли они судебную практику, что является фактором обращения в суд, пользуются ли они услугами медиации. По результатам прошлогоднего исследования, приказное производство в качестве основного способа взыскания (более 70% от общего числа обращений) выбирает 47% взыскателей.
Новые тенденции белорусского бизнеса показывают необходимость от юриста знаний не только в области трудового, налогового, гражданского права, но и опыта в решении проблемных вопросов, связанных с информационными технологиями. В рамках исследования мы хотим узнать юристов, сталкиваются ли они в своей работе с договорами на разработку программного обеспечения. В 2017 году 28% опрошенных юристов отметили, что в их работе возникали вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности.
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Форум это крупное мероприятие, в рамках которого эксперты юридического сообщества проанализируют тенденции законодательства 2018 года, а также познакомят...
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