ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перерабатывают ли белорусские юристы?

09.10.2018 17:31 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Перерабатывают ли белорусские юристы?
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Образовательный центр «Профессиональный юрист» совместно с редакцией журнала «Юрист» проводит  ежегодное исследование «Портрет профессиональной деятельности юриста-2018».

В этом году особый акцент в исследовании будет сделан на вопрос о количестве фактического времени, которое  юрист тратит на выполнение трудовых обязанностей. По данным американского исследования,  25% опрошенных американских юристов отвлекаются на дополнительные задачи более 10 раз в день, еще 30%  - 6–10 раз в день.

Перерабатывают ли белорусские юристы?

В исследовании останутся вопросы касаемо задач, которые стоят перед юристом, консультирует ли он руководителей, сотрудников компании по личным вопросам. По итогам прошлого года, 50% опрошенных юристов отметили, что консультируют работников периодически по личной инициативе.

В блоке вопросов по судебной практике, мы хотим узнать у юристов, изучают ли они судебную практику, что является фактором обращения в суд, пользуются ли они услугами медиации. По результатам прошлогоднего исследования, приказное производство в качестве основного способа взыскания (более 70% от общего числа обращений) выбирает 47% взыскателей.

Новые тенденции белорусского бизнеса показывают необходимость от юриста знаний не только в области трудового, налогового, гражданского права, но и опыта в решении проблемных вопросов, связанных с информационными технологиями. В рамках исследования мы хотим узнать юристов, сталкиваются ли они в своей работе с договорами на разработку программного обеспечения. В 2017 году 28% опрошенных юристов отметили, что в их работе возникали вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности.  

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум это крупное мероприятие, в рамках которого эксперты юридического сообщества проанализируют тенденции законодательства 2018 года, а также познакомят...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика