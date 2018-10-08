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Азаренко планирует вернуться в мировой теннисный тур в конце декабря

09.10.2018 17:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Азаренко планирует вернуться в мировой теннисный тур в конце декабря
Женская теннисная ассоциация


Бывшая первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко намерена вернуться в мировой теннисный тур в декабре на турнире ASB Classic в Окленде, сообщает новозеландское издание Stuff.

Эти традиционные соревнования стартуют в последний день 2018 года, а финишируют 6 января 2019-го. Они являются одним из этапов подготовки к первому в сезоне турниру серии "Большого шлема" - открытому чемпионату Австралии. Виктория Азаренко дважды подряд выигрывала Australian Open - в 2012 и 2013 годах.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Бывшая первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко намерена вернуться в мировой теннисный тур в декабре на турнире ASB Classic в Окленде.
 
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