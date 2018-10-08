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Лукашенко назвал информационные технологии одной из главных угроз для человечества
В современном мире одной из самых серьезных угроз человечеству являются информационные технологии, которые могут использовать экстремистские группировки.
Об этом говорится в приветственном слове Александра Лукашенко, которое зачитал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась на открытии международной конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».
«Использование экстремистами во всем мире информационных технологий и средств коммуникации является одним из наиболее опасных вызовов, подрывающих устойчивое развитие всего человечества. Противостоять киберугрозе можно только сплотившись. Для этого нужно скоординировать партнерские действия на национальном, региональном и глобальном уровнях», — считает Лукашенко.
Международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» началась сегодня, 9 октября, в Минске.
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В современном мире одной из самых серьезных угроз человечеству являются информационные технологии, которые могут использовать экстремистские группировки.
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