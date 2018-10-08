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Официальный Минск бросает вызов КПЧ ООН

09.10.2018 17:32 — Разное | Партизан  
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В первый день работы 124-й сессии Комитета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве, официальные представители Беларуси уклонялись от многих вопросов Комитета по сути, давали поверхностные ответы, замалчивали существующие проблемы, выражая тем самым пренебрежительное отношение и презрение как к Комитету по правам человека, так и к своим международным обязательствам.

Официальный Минск бросает вызов КПЧ ООН
Отчет официальной делегации Беларуси в Женеве 8 октября 2018 года
Вопросы, которые прозвучали в первый день заседания затрагивали темы принудительного труда, насильственного исчезновения людей, отсутствия в Уголовном кодексе отдельной статьи за применение пыток и жестокого обращения, исполнения решений КПЧ, привлечение женщин к управлению государством, домашнего насилия и другие.

Правозащитник "Весны" Валентин Стефанович, который принимает участие в работе очередной сессии Комитета ООН, отмечает, что представители Беларуси уклонялись от ответа на многие вопросы, заданные Комитетом, заявляя при этом, что национальное право превуалирует над международным правом.



"Было видно, - сообщил правозащитник, - что государство напрямую не собирается выполнять многие существенные рекомендации и решения КПЧ, считать их необязательными для исполнения, и придает им факультативный характер. Это же касается и специальных процедур Комитета, и многих положений Пакта о гражданских и политических правах, ратифицированным государством и факультативного протокола к нему".

Директор Центра правовой трансформации Lawtrend Ольга Смолянко, высказалась в фейсбуке еще более лаконично: "Ого! Белорусская делегация бросила вызов КПЧ. Коротко: наше национальное право иметь свой взгляд на то, как применять процедуры в рамках Международного Пакта о гражданских и политических правах".


Она также сообщила, что закон о домашнем насилии власти прокомментировали так, будто ничего не произошло:

"Председатель собрания сказал, что в настоящий момент в соответствии с Национальным планом подготовлена и внесена концепция закона о домашнем насилии. Представитель Генпрокуратуры рассказал, в том числе о кризисных комнатах, и о взаимодействии с ОО" Радислава".

При этом в ответе скромно умолчали о высказывания Лукашенко, который совсем недавно раскритиковал полностью концепцию закона о домашнем насилии.

Правозащитник Леонид Судаленко делает аналогичную оценку официальному докладу на сайте "Гомельской Весны": "Официальный доклад моего правительства перед Комитетом ООН не выдерживает никакой критики".

Далее правозащитник подробнее останавливается на аргументах официальной делегации, касающихся компетенции Комитета ООН по правам человека и в отношении аргументов об исчерпании всех внутренних средств правовой защиты.

 
 
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В первый день работы 124-й сессии Комитета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве, официальные представители Беларуси уклонялись от многих вопросов...
 
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