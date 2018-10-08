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В России с 2019 года конфискованные доходы коррупционеров пойдут на выплаты пенсий

09.10.2018 17:21 — Разное | Партизан  
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Полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений конфискованные средства уже с 2019 года будут направлены на выплаты пенсий, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью газете «Известия».

«В настоящее время эти средства являются доходами федерального бюджета, то есть растворяются в нем», - пояснил Дроздов.

«Со следующего года в проекте бюджета, который внесен в Госдуму, эти средства уже определены как доходы Пенсионного фонда, и они будут совершенно точно направляться на выплаты пенсий. Это будет сделано по факту - сколько поступит, столько и выплатим. Есть оценки по предыдущим годам, это около 1,8 млрд рублей (более $26,8 млрд) за шесть лет», - сказал Дроздов.

При этом он уточнил, что передача имущества коррупционеров - это скорее морально-этическая история. «Чтобы люди точно понимали, куда пошли эти деньги. И не важно, сколько их поступит», - подчеркнул глава ПФР.


Ранее сообщалось, что в конце сентября Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который расширяет источники финансирования бюджета ПФР. Согласно принятому закону, в фонд будут направлены конфискованные средства, полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений. 

В настоящее время бюджет ПФР формируется, в частности, за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, межбюджетных трансфертов, доходов от размещения средств ПФР.

 
 
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Полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений конфискованные средства уже с 2019 года будут направлены на выплаты пенсий, заявил глава Пенсионного...
 
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