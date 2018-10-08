Андрей Бастунец: В спорах между СМИ и Мининформом суды всегда становятся на сторону министерства

- Это технический документ, принятый в соответствии с изменениями в закон о СМИ, которые вступят в силу 1 декабря 2018 года. По большому счету, положение не внесло особых изменений по сравнению с предыдущим аналогичным положением.





Изменения касаются, например, круга лиц, которые могут обращаться в министерство информации с предоставлением об ограничении доступа к сайту; сейчас круг лиц, которые непосредственно могут обратиться в Мининформ, уменьшается: физические лица и юридические лица могут обращаться к определенному кругу силовых структур, если имеют претензии к сайту.





Порядок блокировки остается прежним: министерство информации выносит решение, которое доводится до Департамента по электросвязи, сайт включается в список ограниченного доступа – и в течение суток все провайдеры обязаны ограничить к нему доступ.





Появляется упоминание, впрочем, об этом и раньше шла речь, что сайты могут блокироваться без решения Мининформа: сама инспекция по связи может блокировать прокси-сервера, анонимайзеры, если они предоставляют доступ к заблокированным сайтам.





Вот, пожалуй, и все. В постановлении не идет речь о возобновлении доступа к сайту или обжаловании решения об ограничении доступа, но этот порядок достаточно подробно прописан в статье 51 прим, 52 в законе о внесении изменений в закон о СМИ.





- Как сильно повлияет положение на деятельность белорусских интернет-ресурсов?





- На деятельность интернет-ресурсов повлияют, и достаточно серьезно, внесенные изменения в закон о СМИ, а нынешнее положение – технический документ, который новых правовых норм не устанавливает.





- Сайтам следует опасаться не положения, а новой редакции закона о СМИ?





- Конечно. Иногда Мининформ через подобного рода процедурные документы проводит новые ограничительные меры, но здесь я этого не вижу.





- Насколько прост, доступен порядок обжалования решения об ограничения доступа к сайту?





- Владелец интернет-ресурса может обжаловать решение об ограничении доступа к нему (в обычном порядке обжалования действий государственных органов, должностных лиц). Теоретически такая возможность существовала и раньше, но поскольку в законе прямая норма отсутствовала, то суды просто отказывались принимать иски.





Сейчас такая возможность появляется, но предоставляется только владельцам интернет-ресурсов. А насколько результативными окажутся попытки обжаловать ограничение доступа к сайту, сказать очень сложно: уже десятилетия как в спорах между СМИ и министерством информации суды однозначно занимают сторону министерства.