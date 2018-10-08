Лолита Милявская перевезла падчерицу из Могилева в Москву

По словам Насти, она узнала о романе отца с певицей из газет около десяти лет назад. Девушка рассказала в студии: "У нас прекрасные отношения. Она очень добрая, дарит подарки на каждый праздник. Мы часто созваниваемся, видимся, многое обсуждаем".













С папой Анастасия общается регулярно, поскольку она сейчас живет в Москве, куда ее перевезла мачеха из Могилева . А ее мама осталась в Беларуси и с бывшим супругом отношений не поддерживает. В сети уже активно обсуждают падчерицу Лолиты.





Настя признается, что Лола часто дарит ей подарки — как правило, это одежда, аксессуары или деньги.





Напомним, теннисист Дмитрий Иванов — пятый супруг Лолиты, он младше ее на 12 лет. От предыдущих отношений у артистки есть дочь Ева, которую воспитывает бабушка.







