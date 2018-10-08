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Лолита Милявская перевезла падчерицу из Могилева в Москву

09.10.2018 17:00 — Разное | Партизан  
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У певицы Лолиты, помимо родной дочери Евы, есть падчерица — 21-летняя дочь ее нынешнего супруга Дмитрия Иванова. Недавно Анастасия стала гостьей шоу «Звезды сошлись», где рассказала о взаимоотношениях со звездной мачехой.

По словам Насти, она узнала о романе отца с певицей из газет около десяти лет назад. Девушка рассказала в студии: "У нас прекрасные отношения. Она очень добрая, дарит подарки на каждый праздник. Мы часто созваниваемся, видимся, многое обсуждаем".



С папой Анастасия общается регулярно, поскольку она сейчас живет в Москве, куда ее перевезла мачеха из Могилева. А ее мама осталась в Беларуси и с бывшим супругом отношений не поддерживает. В сети уже активно обсуждают падчерицу Лолиты.

Настя признается, что Лола часто дарит ей подарки — как правило, это одежда, аксессуары или деньги.

Напомним, теннисист Дмитрий Иванов — пятый супруг Лолиты, он младше ее на 12 лет. От предыдущих отношений у артистки есть дочь Ева, которую воспитывает бабушка.



 
Теги: Могилев
 
 
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У певицы Лолиты, помимо родной дочери Евы, есть падчерица — 21-летняя дочь ее нынешнего супруга Дмитрия Иванова. Недавно Анастасия стала гостьей шоу «Звезды...
 
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