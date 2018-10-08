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В Гомеле любящий муж подарил квартиру 2-летней дочке. А сейчас поссорился с женой и может стать бомжем
Почему не следует торопиться с такими подарками, объясняет юрист.
Внук со своей женой построили квартиру долевым способом. Жена уговорила оформить дарственную на их совместную двухлетнюю дочь. Так и сделали. Сейчас супруги постоянно конфликтуют. Жена выгоняет моего внука из квартиры, говорит, что он больше не имеет на неё прав. Можно ли отменить дарственную и кому всё же принадлежит квартира, пока их дочь несовершеннолетняя? Спрашивает Тамара Ивановна.
Слово — заведующей Гомельской нотариальной конторой № 2 Светлане Кучинской:
— Если действительно был договор дарения, то титульным собственником квартиры является несовершеннолетняя дочь вашего внука (иными словами — именно ей принадлежит спорная квартира), а за родителями девочки (внуком и его супругой) просто сохранено право владения и пользования этой квартирой, если они зарегистрированы в ней по месту жительства (в обиходе — «прописаны»).
Пока ребёнку не исполнится четырнадцать лет, от его имени будут действовать законные представители (родители).
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей.
Что же касается отмены договора дарения, то это возможно только на основании решения суда, вступившего в законную силу. По вопросу отмены дарения необходимо обращаться к адвокатам, но следует иметь в виду: никто и никогда не даст вам стопроцентную гарантию, что в случае обращения в суд заявленные исковые требования будут удовлетворены.
Суд выносит решение исходя из доказательств, предоставленных стороной истца и ответчика, исследования их в совокупности, и с учётом фактических обстоятельств дела.
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В Гомеле любящий муж подарил квартиру 2-летней дочке. А сейчас поссорился с женой и может стать бомжем
Почему не следует торопиться с такими подарками, объясняет юрист.
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