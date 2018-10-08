В Гомеле любящий муж подарил квартиру 2-летней дочке. А сейчас поссорился с женой и может стать бомжем

Внук со своей женой построили квартиру долевым способом. Жена уговорила оформить дарственную на их совместную двухлетнюю дочь. Так и сделали. Сей­час супруги постоянно конфликтуют. Жена выгоняет моего внука из квартиры, говорит, что он больше не имеет на неё прав. Можно ли отменить дарственную и кому всё же принадлежит квартира, пока их дочь несо­вершеннолетняя? Спрашивает Тамара Ивановна.





Слово — заведующей Гомельской нотариаль­ной конторой № 2 Светла­не Кучинской:





— Если действительно был договор дарения, то титульным собственником квартиры является несо­вершеннолетняя дочь ваше­го внука (иными слова­ми — именно ей принадле­жит спорная квартира), а за родителями девочки (вну­ком и его супругой) просто сохранено право владения и пользования этой кварти­рой, если они зарегистриро­ваны в ней по месту житель­ства (в обиходе — «пропи­саны»).





Пока ребёнку не испол­нится четырнадцать лет, от его имени будут действо­вать законные представи­тели (родители).





Несовер­шеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнад­цати лет совершают сдел­ки с письменного согласия своих законных представи­телей — родителей, усыно­вителей или попечителей.









Что же касается отмены договора дарения, то это возможно только на осно­вании решения суда, всту­пившего в законную силу. По вопросу отмены даре­ния необходимо обращать­ся к адвокатам, но следует иметь в виду: никто и никог­да не даст вам стопроцент­ную гарантию, что в случае обращения в суд заявленные исковые требования будут удовлетворены.





Суд выно­сит решение исходя из дока­зательств, предоставленных стороной истца и ответчи­ка, исследования их в сово­купности, и с учётом факти­ческих обстоятельств дела.