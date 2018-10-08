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Избитый российскими футболистами белорус рассказал о драке

09.10.2018 16:42 — Разное | Партизан  
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Водитель Mercedes ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, опознавший в напавших на него накануне футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал подробности нападения.

Водитель рассказал «МК», что его жестоко избили после того, как он отказался посадить в служебную машину незнакомую нетрезвую девушку.

По словам Соловчука, он ожидал телеведущую на 2-й Брестской улице в Москве и отказал девушке в просьбе «погреться». После этого в его машину кинули какой-то предмет, а когда водитель вышел осмотреть машину, на него напала группа агрессивных молодых людей.

«Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое врем они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было», сообщил водитель.

После этого он смог отъехать от места происшествия.

Избитый сообщил, что у него черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица и большая кровопотеря. Полицию вызвал свидетель произошедшего. Кроме того, по словам водителя, видеорегистратор автомобиля мог записать начало потасовки.

«Но по фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева», — отметил он.


Накануне стало известно, что футболисты Кокорин (ФК «Зенит») и Мамаев (ФК «Краснодар») жестоко избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергея Гайсина. 

Позже появилось и видео инцидента, на котором человек, похожий на Кокорина, бьет стулом посетителя кафе и возвращается к своему столику.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о побоях, однако адвокат Пака и Гайсина заявил, что будет ходатайствовать о переквалификации дела на более тяжкую статью — «хулиганство», с квалифицирующим признаком «расовая ненависть».


Сегодня клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, сообщил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым. «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.

«Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», — говорится в заявлении клуба. 

 
 
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Водитель Mercedes ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, опознавший в напавших на него накануне футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева,...
 
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