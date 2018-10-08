Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в составе биатлонной эстафетной команды Беларуси Надежда Скардино будет руководить спортивной радиостанцией.



Надежда Скардино. Фото: biathlon.by

Как стало известно SPORT.TUT.BY, в профильные ведомства уже поступает документация на регистрацию нового спортивного СМИ, которое собирается заполнить давно пустующую нишу в белорусском медиа-пространстве.

Создающаяся радиостанция будет посвящена спорту, среди учредителей компании значатся бывшие и действующие известные белорусские атлеты, а ее директор — Надежда Скардино, минувшим летом завершившая карьеру биатлонистки.

Назвать новую радиостанцию решено «Спорт ФМ».

Одна из лучших лыжных снайперов современности и ее новая команда рассчитывают, что среди радиослушателей найдется аудитория, которая любит спорт и хочет получать оперативную и интересную информацию, не отвлекаясь на чтение либо просмотр видеоконтента. Тем более, что спортивная ниша в радиоэфире страны практически не заполнена.

Что касается контента новой радиостанции, то, по словам прославленной биатлонистки, «сплав успешных атлетов и ведущих спортивных журналистов является залогом того, что продукт должен быть профессиональным и, конечно, очень бы хотелось, чтобы и популярным, а значит успешным».

Выбирая время создания спортивного радиоканала, его учредители учитывали и приближение самого масштабного спортивного события в истории Беларуси — II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси летом 2019 года. А там уже и хоккейный ЧМ-2021 в Минске и Риге будет не за горами.