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Пьяный мотоциклист подрезал преследовавшего его инспектора. Авто вылетело в кювет и перевернулось

09.10.2018 17:54 — Разное | Tut.by  
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В Крупском районе участковый инспектор на личном авто пытался остановить нетрезвого мотоциклиста. Итог погони — 8 административных протоколов на нарушителя и поврежденное авто инспектора в кювете. Подробности сообщает милиция региона.


Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома

ДТП произошло в понедельник 8 октября. В 17.00 участковый инспектор милиции Крупского РОВД старший лейтенант милиции Николай Клещенок ехал по делам на личном Peugeot. Вблизи деревни Колос он увидел жителя Крупского района на мотоцикле «Восход». Мотоциклиста инспектор знал — тот не раз попадал в поле зрения за правонарушения, совершенные в состоянии опьянения. И в этот раз он был с явными признаками алкогольного опьянения.

Инспектор пытался остановить нарушителя, однако тот проигнорировал эти требования и прибавил скорость. Милиционер вызвал наряд ГАИ, а сам начал преследовать нарушителя. В какой-то момент мотолюбитель подрезал Peugeot. Чтобы избежать столкновения милиционер съехал в кювет, машина опрокинулась на крышу. Сотрудник милиции в ДТП не пострадал.

Мотоциклиста задержали оперативно прибывшие сотрудники ГАИ Крупского РОВД. Медицинское освидетельствование выявило 2,8 промилле алкоголя у него в крови. Результат поездки — 8 административных протоколов.

Как отметил заместитель начальника Крупского РОВД Сергей Богомолов, офицерское собрание райотдела рассматривает вопрос о материальной помощи коллеге для восстановления авто.

 
 
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Мотоциклиста задержали оперативно прибывшие сотрудники ГАИ Крупского РОВД. Медицинское освидетельствование выявило 2,8 промилле алкоголя у него в крови....
 
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