Пинские байкеры 13 октября закроют мотосезон-2018

13 октября в Пинске состоится закрытие мотосезона-2018. Организатором ставшего уже традиционным мероприятия любителей мотоциклов выступает общественное объединение «Клуб авиационного и мотоциклетного спорта «Стремящиеся ввысь» (более известны под наименованием «OVERHEAD» ).

В 15.00 «мотозависимые» и гости праздника соберутся на парковке у перекрестка улиц Первомайской-Завальной рядом с кофейней «Молоко». Здесь пройдет совместная акция пинского мотоклуба и ГАИ под названием «Стань заметней в темноте». Во время акции участникам дорожного движения раздадут фликеры и специальные информационные буклеты.

Далее в 16.00 начнется собственно мотопробег – проезд в сопровождении ГАИ организованной колонной по городу. Маршрут движения колонны мотоциклистов в сопровождении автомобилей ОГАИ отдела внутренних дел горисполкома: ул. Белова – ул. Первомайская – ул. Днепровской Флотилии – ул. Пушкина – ул. Иркутско-Пинской дивизии – ул. Карла Маркса – ул. Железнодорожная – ул. Рокоссовского – ул. Центральная – ул. Степная – пр-т Жолтовского – ул. Солнечная – ул. 60 лет октября – ул. Брестская – стоянка около ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов».

По словам организаторов, в мотопробеге помимо пинчан примут участие байкеры из соседних регионов Брестчины: Кобрина, Столина, Ивацевичей и других городов.

Уважаемые участники дорожного движения! Заблаговременно планируйте свое движение в городе с учетом ограничений, связанных с сопровождением мотоколонны по указанному маршруту в период с 16 до 17 часов 13 октября.

Пинский горисполком