ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинские байкеры 13 октября закроют мотосезон-2018

09.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

  13 октября в Пинске состоится закрытие мотосезона-2018. Организатором ставшего уже традиционным мероприятия любителей мотоциклов выступает общественное объединение «Клуб авиационного и мотоциклетного спорта «Стремящиеся ввысь» (более известны под наименованием «OVERHEAD»).

  В 15.00 «мотозависимые» и гости праздника соберутся на парковке у перекрестка улиц Первомайской-Завальной рядом с кофейней «Молоко». Здесь пройдет совместная акция пинского мотоклуба и ГАИ под названием «Стань заметней в темноте». Во время акции участникам дорожного движения раздадут фликеры и специальные информационные буклеты.

  Далее в 16.00 начнется собственно мотопробег – проезд в сопровождении ГАИ организованной колонной по городу. Маршрут движения колонны мотоциклистов в сопровождении автомобилей ОГАИ отдела внутренних дел горисполкома: ул. Белова – ул. Первомайская – ул. Днепровской Флотилии – ул. Пушкина – ул. Иркутско-Пинской дивизии – ул. Карла Маркса – ул. Железнодорожная – ул. Рокоссовского – ул. Центральная – ул. Степная – пр-т Жолтовского – ул. Солнечная – ул. 60 лет октября – ул. Брестская – стоянка около ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов».

  По словам организаторов, в мотопробеге помимо пинчан примут участие байкеры из соседних регионов Брестчины: Кобрина, Столина, Ивацевичей и других городов.

  Уважаемые участники дорожного движения! Заблаговременно планируйте свое движение в городе с учетом ограничений, связанных с сопровождением мотоколонны по указанному маршруту в период с 16 до 17 часов 13 октября.

  Пинский горисполком







 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  13 октября в Пинске состоится закрытие мотосезона-2018. Организатором ставшего уже традиционным мероприятия любителей мотоциклов выступает общественное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нашли гродненского эксгибициониста, неделями пугавшего детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика