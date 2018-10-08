Дорожники отчитались о готовности к зиме

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Как сообщает Минтранс, работы по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорог завершены.

Как сообщили в министерстве, комплекс работ включал устройство тонкослойных покрытий, шероховатых слоев износа методом поверхностной обработки и технологии «Сларри Сил», нанесение горизонтальной разметки. Кроме того, проведены работы по герметизации трещин и деформационных швов, профилированию обочин, ликвидации ямочности (с начала года устранено около 395 тысяч кв. м).

Параллельно ведется работа по заготовке противогололедных материалов. В арсенале автодоров уже имеется около 280 тыс. тонн песчано-соляной смеси и порядка 110 тыс. тонн чистой соли, а также около 400 тонн складируемых органоминеральных смесей для ямочного ремонта в зимний период. При этом общая потребность на весь зимний сезон в песчано-соляной смеси составляет около 460 тыс. тонн ПСС, в чистой соли – 160 тыс. тонн, а в СОМС – порядка 7 тыс. тонн.

Разработаны планы-графики, предусматривающие закрепление за участками дорог машин, механизмов, водительского состава и рабочих. Завершается подготовка и ремонт снегоочистительной и пескосолераспределительной техники. К зимнему сезону вдоль автомобильных дорог будут установлены сигнальные вехи, а местами снегозадерживающие щиты и сетки.

«С 1 ноября на предприятиях республиканских автомобильных дорог будет организовано круглосуточное дежурство для сбора оперативной информации по автомобильным дорогам, своевременного реагирования на дорожную обстановку и организации работ, направленных на обеспечение проезжаемости и безопасности дорожного движения», - сообщили в Минтрансе.

Свои замечания о дорожных или погодных условиях на той или иной дороге участникам движения предлагается высказывать по единому номеру «125».