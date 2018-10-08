

Фото: news.yandex.by

"Запрет не был введён, — рассказывает чиновник. — Это было предложение правительства по инициативе МВД, чтобы определить регион, где наблюдается наиболее неблагоприятная ситуация в смысле правоохранительных органов. Были определены критерии: гибель в нетрезвом состоянии на пожарах, совершение преступлений в алкогольном состоянии и другие. Получилось, что по ним это Быховский район. Также там есть торговые объекты, реализующие алкоголь ночью".

"Вы же понимаете, что решение об отмене ограничений было принято на уровне президента. На тот момент у нас это решение было в рамках подготовки", — оправдывается чиновник.

"Может, милиция у нас хорошо работает"

"Это спорный вопрос, — говорит начальник отдела экономики Быховского райисполкома Алексей Малашенко. — Там вопрос был о количестве протоколов осмотра о нахождении в общественном месте в нетрезвом состоянии. Но, может, милиция у нас хорошо работает, подозрительных возят на осмотры. И те, кто раньше попадался, попались снова".

В Могилёвском облисполкоме необходимость запрета на торговлю алкоголем по ночам объясняли тем, что всё больше преступлений в Быховском районе совершается пьяными людьми. Но теперь, когда Александр Лукашенко высказался против запрета, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Вероника Титова пытается убедить Еврорадио, что... никакого ночного "сухого закона" и не было!Если в районе действительно всё плохо, то почему, несмотря на положительные результаты общественного обсуждения, торговлю алкоголем с 23 до 7 часов так и не запретили?Критика, высказанная Лукашенко, вдруг победила пьяную преступность?По информации областных властей, сегодня в Быховском районе шесть торговых точек, продающих спиртные напитки после 23 часов.В Быховском райисполкоме Еврорадио подтвердили, что запрета на торговлю у них сегодня нет. И в то же время отрицают, что на Быховщине самая плохая в области ситуация по "алкогольным" правонарушениям.Чиновник добавляет, что в городе только два магазина, которые продают спиртное после 23:00. И то, они закрываются в полночь. А круглосуточных торговых точек, кроме АЗС, в Быхове нет.Таким образом, чтобы снизить уровень "пьяной" преступности на Быховщине, достаточно... попросить милиционеров составлять меньше протоколов за распитие? Шах и мат, статистика!