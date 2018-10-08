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Любовник переборщил с виагрой – теперь врачи спасают его от странной болезни

09.10.2018 18:12 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
У мужчины было назначено свидание с дамой. Не будучи уверенным в своих мужских силах, он заказал в интернет-магазине некое лекарство. Другими словами, возбуждающее средство. Но, то ли оно было некачественным, то ли кавалер слишком много его употребил.

31-летний мужчина выпил лекарство прямо из бутылки и внезапно начал видеть окружающий мир в красном цвете. В итоге пришлось срочно обращаться к врачам.

Специалисты говорят, что, возможно, причиной порчи зрения стал силденафил, который преимущественно производится под торговой маркой «Виагра».

В числе побочных эффектов препарата значатся временные проблемы со зрением. Об этом случае писала «Лента».

Специалисты изучили структуру глаза и обнаружили микроскопические повреждения участков сетчатки, отвечающих за цветное зрение.

Что касается необычного пациента, то все виды лечения, которые обычно применяются в подобных типах повреждений, пока не дали эффекта.

В результате спустя год после первых жалоб он все еще видит окружающий мир в красном цвете.

Медики отмечают, что производители подобных препаратов должны информировать потенциальных пациентов о последствиях передозировки тщательнее. Но ведь главное – продажи...

 
 
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