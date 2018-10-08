Любовник переборщил с виагрой – теперь врачи спасают его от странной болезни

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31-летний мужчина выпил лекарство прямо из бутылки и внезапно начал видеть окружающий мир в красном цвете. В итоге пришлось срочно обращаться к врачам.Специалисты говорят, что, возможно, причиной порчи зрения стал силденафил, который преимущественно производится под торговой маркой «Виагра».В числе побочных эффектов препарата значатся временные проблемы со зрением. Об этом случае писала «Лента».Специалисты изучили структуру глаза и обнаружили микроскопические повреждения участков сетчатки, отвечающих за цветное зрение.Что касается необычного пациента, то все виды лечения, которые обычно применяются в подобных типах повреждений, пока не дали эффекта.В результате спустя год после первых жалоб он все еще видит окружающий мир в красном цвете.Медики отмечают, что производители подобных препаратов должны информировать потенциальных пациентов о последствиях передозировки тщательнее. Но ведь главное – продажи...