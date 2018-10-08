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Любовник переборщил с виагрой – теперь врачи спасают его от странной болезни
Иллюстративное фото
31-летний мужчина выпил лекарство прямо из бутылки и внезапно начал видеть окружающий мир в красном цвете. В итоге пришлось срочно обращаться к врачам.
Специалисты говорят, что, возможно, причиной порчи зрения стал силденафил, который преимущественно производится под торговой маркой «Виагра».
В числе побочных эффектов препарата значатся временные проблемы со зрением. Об этом случае писала «Лента».
Специалисты изучили структуру глаза и обнаружили микроскопические повреждения участков сетчатки, отвечающих за цветное зрение.
Что касается необычного пациента, то все виды лечения, которые обычно применяются в подобных типах повреждений, пока не дали эффекта.
В результате спустя год после первых жалоб он все еще видит окружающий мир в красном цвете.
Медики отмечают, что производители подобных препаратов должны информировать потенциальных пациентов о последствиях передозировки тщательнее. Но ведь главное – продажи...
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