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Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник
09.10.2018 — Разное | Soligorsk News
2 октября 2018 0:46 2370
Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник
В минувший четверг, 27 сентября, коллектив работников предприятий холдинга «Нива-холдинг» торжественно отметил свой профессиональный праздник – День машиностроителя. Празднование было ознаменовано подведением итогов плодотворной работы, гордостью ярких свершений и значительных трудовых побед.
С приветственным словом к собравшимся обратился учредитель предприятий холдинга «Нива-холдинг» С.Г.Романович: «Залогом успешной работы пред-приятия было и остается наличие кадров высокого профессионального уровня. Все работники, чья профессия связана с отраслью машиностроения отличаются серьезным и основательным подходом к делу, высокой ответственностью. Ведь на выходе мы получаем продукт, который так востребован в нашей стране и во всём мире. Благодаря вашему профессионализму, жизнь не стоит на месте, индустрия развивается бурными темпами.
Сегодня мы с гордостью говорим о пополнении предприятий холдинга «Нива-холдинг» молодыми работниками, начавшими свой трудовой путь на машиностроительных предприятиях».
Сергей Герасимович адресовал слова напутствий и вручил памятные подарки сотне молодых специалистов, прибывших в этом году на работу в ОАО «ЛМЗ Универсал», УПП «Нива», УП «Универсал-Лит», ПУП «БЕЛГИДРАВЛИКА», ЧУП «Завод горного машиностроения» и ПУП «Завод силовой гидравлики».
Продолжили эстафету поздравлений председатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко и председатель Солигорского районного Совета депутатов А.В.Калеева. Отметив высокий вклад предприятий холдинга в развитие экономики Солигорщины, они пожелали коллективу предприятий новых идей, уникальных конструкций, рациональных решений, неимоверных успехов как в деятельности, так и в жизни.
За добросовестный труд, достижение высоких результатов производствен-ной деятельности, значительный вклад в развитие предприятия, подготовку и воспитание молодого поколения, а также в честь профессионального праздника – Дня машиностроителя.
В состав «Нива-Холдинг» входят машиностроительные предприятия, расположенные в четырёх городах Беларуси: Солигорске, Минске, Уречье и Могилёве. Сегодня «Нива-Холдинг» является лидером белорусского горного машиностроения, выпускает широкий спектр машин и оборудования.
За добросовестное выполнение своих обязанностей, упорство и профессионализм, направленные на защиту экономических интересов организации Почётными грамотами холдинга были отмечены: юрисконсульт службы безопасности ОАО «ЛМЗ Универсал» Е.Ю.Лукашевич, инженер по подготовке кадров отдела кадров ОАО «ЛМЗ Универсал» С.И.Неглюй, слесарь-ремонтник цеха гидравлических цилиндров филиала УПП «Нива» — «Завод горно-шахтного оборудования» Л.С.Плехан, начальник отдела технического контроля филиала УПП «Нива» — «Завод горно-шахтного оборудования» Н.А.Севрук, электрогазосварщик филиала УПП «Нива» — «Нива-Сервис» А.В.Мойисенок, главный конструктор филиала УПП «Нива» — «Проектно-изыскательское бюро» Л.В.Масальская, слесарь-электромонтажник ПУП «НИВА-МОТОР» В.И.Поклонский, слесарь-ремонтник ПУП «Завод силовой гидравлики» С.С.Жуковский, слесарь механосборочных работ ПУП «БЕЛГИДРАВЛИКА» П.В.Мороз, монтажник строительных ПУП «Окнасервисцентр» Р.В.Примов.
Поздравили виновников торжества и вручили заслуженные награды машиностроителям заместитель председателя республиканского комитета Белхимпрофсоюза В.В.Титов и председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба.
Подарки и поздравления не обошли стороной и лауреатов конкурса профессионального мастерства предприятия, который ежегодно в преддверии Дня машиностроителя.
На протяжении всего яркого и масштабного торжества, праздничная программа которого была организована для машиностроителей силами ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» в зале звучали яркие музыкальные композиции от артистов художественной самодеятельности Солигорщины.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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2 октября 2018 0:46 2370 Машиностроители Солигорска отметили свой...
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