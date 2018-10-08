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Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

09.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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2 октября 2018 0:46 2370

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

Автор: Эдуард Кидяев.

В минувший четверг, 27 сентября, коллектив работников предприятий холдинга «Нива-холдинг» торжественно отметил свой профессиональный праздник – День машиностроителя. Празднование было ознаменовано подведением итогов плодотворной работы, гордостью ярких свершений и значительных трудовых побед.

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник
Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник
Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник
Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

С приветственным словом к собравшимся обратился учредитель предприятий холдинга «Нива-холдинг» С.Г.Романович: «Залогом успешной работы пред-приятия было и остается наличие кадров высокого профессионального уровня. Все работники, чья профессия связана с отраслью машиностроения отличаются серьезным и основательным подходом к делу, высокой ответственностью. Ведь на выходе мы получаем продукт, который так востребован в нашей стране и во всём мире. Благодаря вашему профессионализму, жизнь не стоит на месте, индустрия развивается бурными темпами.

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

Сегодня мы с гордостью говорим о пополнении предприятий холдинга «Нива-холдинг» молодыми работниками, начавшими свой трудовой путь на машиностроительных предприятиях».

Сергей Герасимович адресовал слова напутствий и вручил памятные подарки сотне молодых специалистов, прибывших в этом году на работу в ОАО «ЛМЗ Универсал», УПП «Нива», УП «Универсал-Лит», ПУП «БЕЛГИДРАВЛИКА», ЧУП «Завод горного машиностроения» и ПУП «Завод силовой гидравлики».

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

Продолжили эстафету поздравлений председатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко и председатель Солигорского районного Совета депутатов А.В.Калеева. Отметив высокий вклад предприятий холдинга в развитие экономики Солигорщины, они пожелали коллективу предприятий новых идей, уникальных конструкций, рациональных решений, неимоверных успехов как в деятельности, так и в жизни.

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник
Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

За добросовестный труд, достижение высоких результатов производствен-ной деятельности, значительный вклад в развитие предприятия, подготовку и воспитание молодого поколения, а также в честь профессионального праздника – Дня машиностроителя.

О.Г.Поскробко вручил Благодарность председателя Солигорского районного исполнительного комитета работникам ОАО «ЛМЗ «Универсал» – начальнику технического бюро мехобработки и сборки отдела главного техноло-га А.В.Адинцу, начальнику бюро скребковых конвейеров отдела транспортирующего оборудования управления главного конструктора Е.А.Дейнека, лаборанту химанализа испытательного центра О.В.Душукевич. Наградами были отмечены работники филиала УПП «Нива» – Завод горно-шахтного оборудования» — главный сварщик технологического бюро сварочных работ С.Г.Борисенко и токарь цеха гидравлических цилиндров С.В.Раев.

Благодарность Солигорского районного Совета депутатов была объявлена начальнику отдела информационных технологий службы безопасности ОАО «ЛМЗ Универсал» С.В. Вовне и товароведу коммерческого отдела этого же предприятия И.А.Стешиц.

В состав «Нива-Холдинг» входят машиностроительные предприятия, расположенные в четырёх городах Беларуси: Солигорске, Минске, Уречье и Могилёве. Сегодня «Нива-Холдинг» является лидером белорусского горного машиностроения, выпускает широкий спектр машин и оборудования.

Благодаря сотрудничеству с горнодобывающими компаниями мирового масштаба, «Нива-Холдинг» приобрёл богатый опыт, динамично развивается, активно осваивает новые рынки сбыта и совершенствует свою продукцию.

С теплыми словами поздравлений обратился к машиностроителям генеральный директор УПП «Нива» — управляющая компания холдинга «Нива-холдинг» А.С. Романович: «Располагая необходимой научно-исследовательской и экспериментальной базой с современными технологиями и квалифицированными кадрами, предприятия холдинга способны в короткие сроки создать оборудование, отвечающее мировым стандартам качества. Поздравляю с Днем машиностроителя всех работников этой важнейшей индустрии. Желаю успеха в труде, продуктивной работы, широких перспектив и стабильного роста, благополучия, высоких достижений и постоянного движения вперед».

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник
Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

За добросовестное выполнение своих обязанностей, упорство и профессионализм, направленные на защиту экономических интересов организации Почётными грамотами холдинга были отмечены: юрисконсульт службы безопасности ОАО «ЛМЗ Универсал» Е.Ю.Лукашевич, инженер по подготовке кадров отдела кадров ОАО «ЛМЗ Универсал» С.И.Неглюй, слесарь-ремонтник цеха гидравлических цилиндров филиала УПП «Нива» — «Завод горно-шахтного оборудования» Л.С.Плехан, начальник отдела технического контроля филиала УПП «Нива» — «Завод горно-шахтного оборудования» Н.А.Севрук, электрогазосварщик филиала УПП «Нива» — «Нива-Сервис» А.В.Мойисенок, главный конструктор филиала УПП «Нива» — «Проектно-изыскательское бюро» Л.В.Масальская, слесарь-электромонтажник ПУП «НИВА-МОТОР» В.И.Поклонский, слесарь-ремонтник ПУП «Завод силовой гидравлики» С.С.Жуковский, слесарь механосборочных работ ПУП «БЕЛГИДРАВЛИКА» П.В.Мороз, монтажник строительных ПУП «Окнасервисцентр» Р.В.Примов.

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник
Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

Поздравили виновников торжества и вручили заслуженные награды машиностроителям заместитель председателя республиканского комитета Белхимпрофсоюза В.В.Титов и председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба.

Продолжил церемонию поздравлений и награждение генеральный директор ОАО «ЛМЗ Универсал» С.С.Муравьев: «От всей души поздравляю всех вас с наступающим профессиональным праздником – Днём машиностроителя. Желаю успехов в вашей работе, новых трудовых побед и свершений, огромного счастья и благополучия вашим семьям!». С.С.Муравьев выразил самые теплые слова признательности за созидательный труд 12 работников предприятия, чьи имена в этом году занесены на Доску почета ОАО “ЛМЗ Универсал”.

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

Подарки и поздравления не обошли стороной и лауреатов конкурса профессионального мастерства предприятия, который ежегодно в преддверии Дня машиностроителя.

В ознаменовании праздника от первичной профсоюзной организации профсоюза ОАО «ЛМЗ» Универсал» 14 работникам предприятия была объявлена Благодарность.

Вручил награды и поздравил коллектив с праздником председатель первичной организации профсоюза ОАО «ЛМЗ Универсал» и первички УПП «Нива» Максим Юрьевич Стражевич.

На протяжении всего яркого и масштабного торжества, праздничная программа которого была организована для машиностроителей силами ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» в зале звучали яркие музыкальные композиции от артистов художественной самодеятельности Солигорщины.

Музыка, цветы, награды и лучезарные улыбки гостей торжества – праздник привнес массу положительных эмоций и вдохновил коллектив предприятий на новые трудовые свершения!

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник

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Теги: Новости, Минск
 
 
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