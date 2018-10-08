

Машиностроители Солигорска отметили свой профессиональный праздник Автор: Эдуард Кидяев.

В минувший четверг, 27 сентября, коллектив работников предприятий холдинга «Нива-холдинг» торжественно отметил свой профессиональный праздник – День машиностроителя. Празднование было ознаменовано подведением итогов плодотворной работы, гордостью ярких свершений и значительных трудовых побед.













С приветственным словом к собравшимся обратился учредитель предприятий холдинга «Нива-холдинг» С.Г.Романович: «Залогом успешной работы пред-приятия было и остается наличие кадров высокого профессионального уровня. Все работники, чья профессия связана с отраслью машиностроения отличаются серьезным и основательным подходом к делу, высокой ответственностью. Ведь на выходе мы получаем продукт, который так востребован в нашей стране и во всём мире. Благодаря вашему профессионализму, жизнь не стоит на месте, индустрия развивается бурными темпами.





Сегодня мы с гордостью говорим о пополнении предприятий холдинга «Нива-холдинг» молодыми работниками, начавшими свой трудовой путь на машиностроительных предприятиях».

Сергей Герасимович адресовал слова напутствий и вручил памятные подарки сотне молодых специалистов, прибывших в этом году на работу в ОАО «ЛМЗ Универсал», УПП «Нива», УП «Универсал-Лит», ПУП «БЕЛГИДРАВЛИКА», ЧУП «Завод горного машиностроения» и ПУП «Завод силовой гидравлики».





Продолжили эстафету поздравлений председатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко и председатель Солигорского районного Совета депутатов А.В.Калеева. Отметив высокий вклад предприятий холдинга в развитие экономики Солигорщины, они пожелали коллективу предприятий новых идей, уникальных конструкций, рациональных решений, неимоверных успехов как в деятельности, так и в жизни.









За добросовестный труд, достижение высоких результатов производствен-ной деятельности, значительный вклад в развитие предприятия, подготовку и воспитание молодого поколения, а также в честь профессионального праздника – Дня машиностроителя.



О.Г.Поскробко вручил Благодарность председателя Солигорского районного исполнительного комитета работникам ОАО «ЛМЗ «Универсал» – начальнику технического бюро мехобработки и сборки отдела главного техноло-га А.В.Адинцу, начальнику бюро скребковых конвейеров отдела транспортирующего оборудования управления главного конструктора Е.А.Дейнека, лаборанту химанализа испытательного центра О.В.Душукевич. Наградами были отмечены работники филиала УПП «Нива» – Завод горно-шахтного оборудования» — главный сварщик технологического бюро сварочных работ С.Г.Борисенко и токарь цеха гидравлических цилиндров С.В.Раев.



Благодарность Солигорского районного Совета депутатов была объявлена начальнику отдела информационных технологий службы безопасности ОАО «ЛМЗ Универсал» С.В. Вовне и товароведу коммерческого отдела этого же предприятия И.А.Стешиц.



В состав «Нива-Холдинг» входят машиностроительные предприятия, расположенные в четырёх городах Беларуси: Солигорске, Минске, Уречье и Могилёве. Сегодня «Нива-Холдинг» является лидером белорусского горного машиностроения, выпускает широкий спектр машин и оборудования.



Благодаря сотрудничеству с горнодобывающими компаниями мирового масштаба, «Нива-Холдинг» приобрёл богатый опыт, динамично развивается, активно осваивает новые рынки сбыта и совершенствует свою продукцию.



С теплыми словами поздравлений обратился к машиностроителям генеральный директор УПП «Нива» — управляющая компания холдинга «Нива-холдинг» А.С. Романович: «Располагая необходимой научно-исследовательской и экспериментальной базой с современными технологиями и квалифицированными кадрами, предприятия холдинга способны в короткие сроки создать оборудование, отвечающее мировым стандартам качества. Поздравляю с Днем машиностроителя всех работников этой важнейшей индустрии. Желаю успеха в труде, продуктивной работы, широких перспектив и стабильного роста, благополучия, высоких достижений и постоянного движения вперед».











За добросовестное выполнение своих обязанностей, упорство и профессионализм, направленные на защиту экономических интересов организации Почётными грамотами холдинга были отмечены: юрисконсульт службы безопасности ОАО «ЛМЗ Универсал» Е.Ю.Лукашевич, инженер по подготовке кадров отдела кадров ОАО «ЛМЗ Универсал» С.И.Неглюй, слесарь-ремонтник цеха гидравлических цилиндров филиала УПП «Нива» — «Завод горно-шахтного оборудования» Л.С.Плехан, начальник отдела технического контроля филиала УПП «Нива» — «Завод горно-шахтного оборудования» Н.А.Севрук, электрогазосварщик филиала УПП «Нива» — «Нива-Сервис» А.В.Мойисенок, главный конструктор филиала УПП «Нива» — «Проектно-изыскательское бюро» Л.В.Масальская, слесарь-электромонтажник ПУП «НИВА-МОТОР» В.И.Поклонский, слесарь-ремонтник ПУП «Завод силовой гидравлики» С.С.Жуковский, слесарь механосборочных работ ПУП «БЕЛГИДРАВЛИКА» П.В.Мороз, монтажник строительных ПУП «Окнасервисцентр» Р.В.Примов.









Поздравили виновников торжества и вручили заслуженные награды машиностроителям заместитель председателя республиканского комитета Белхимпрофсоюза В.В.Титов и председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба.



Продолжил церемонию поздравлений и награждение генеральный директор ОАО «ЛМЗ Универсал» С.С.Муравьев: «От всей души поздравляю всех вас с наступающим профессиональным праздником – Днём машиностроителя. Желаю успехов в вашей работе, новых трудовых побед и свершений, огромного счастья и благополучия вашим семьям!». С.С.Муравьев выразил самые теплые слова признательности за созидательный труд 12 работников предприятия, чьи имена в этом году занесены на Доску почета ОАО “ЛМЗ Универсал”.







Подарки и поздравления не обошли стороной и лауреатов конкурса профессионального мастерства предприятия, который ежегодно в преддверии Дня машиностроителя.



В ознаменовании праздника от первичной профсоюзной организации профсоюза ОАО «ЛМЗ» Универсал» 14 работникам предприятия была объявлена Благодарность.



Вручил награды и поздравил коллектив с праздником председатель первичной организации профсоюза ОАО «ЛМЗ Универсал» и первички УПП «Нива» Максим Юрьевич Стражевич.



На протяжении всего яркого и масштабного торжества, праздничная программа которого была организована для машиностроителей силами ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» в зале звучали яркие музыкальные композиции от артистов художественной самодеятельности Солигорщины.



Музыка, цветы, награды и лучезарные улыбки гостей торжества – праздник привнес массу положительных эмоций и вдохновил коллектив предприятий на новые трудовые свершения!







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