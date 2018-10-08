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Минская "Юность" играет в хоккейной Лиге чемпионов против финского ТПС. Онлайн
Минская «Юность» проводит сегодня предпоследний матч группового этапа хоккейной Лиги чемпионов. Команда Михаила Захарова играет в гостях против финского клуба ТПС.
После четырех туров в активе ТПС и «Юности» лишь по одной победе. «Ред Булл» из Мюнхена и «Мальме» имеют по девять баллов.
Это значит, что для выхода в плей-офф сегодняшним соперникам нужно одерживать две победы, ожидая, что «Мальме» (в случае с «Юностью») или «Ред Булл» (в случае с ТПС) проиграет обе следующие встречи без овертайма.
Отметим, что за ТПС сегодня не сыграют две главные звезды клуба. Из-за травм матч пропустят защитник Топи Яакола и форвард Лаури Корпикоски.
ТПС: Хаукеланд (Тирронен); Хейккинен — Пискула, Паюниеми — И. Филппула — Вейринен; Лукка — Каскинен, Бадиш — Палве — П. Бьоркстранд; Исигузо — Форгстрем, Нурми — Куру — Ниеминен, Невасаари — Й. Виртанен — Сиики.
«Юность»: И. Брикун (Бородуля), Боголейша — Мажуга, Стефанович — К. Брикун — Гринь; Антонов — Знахаренко, Парфеевец — Дрозд — Кулаков; Тарлецкий — Казакевич, Когалев — Развадовский — Кашкар; Ногачев — Ерохо, Лопачук — Протасеня — Волчек.
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Минская "Юность" проводит сегодня предпоследний матч группового этапа хоккейной Лиги чемпионов. Команда Михаила Захарова играет в гостях против финского клуба...
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