Минская «Юность» проводит сегодня предпоследний матч группового этапа хоккейной Лиги чемпионов. Команда Михаила Захарова играет в гостях против финского клуба ТПС.



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После четырех туров в активе ТПС и «Юности» лишь по одной победе. «Ред Булл» из Мюнхена и «Мальме» имеют по девять баллов.

Это значит, что для выхода в плей-офф сегодняшним соперникам нужно одерживать две победы, ожидая, что «Мальме» (в случае с «Юностью») или «Ред Булл» (в случае с ТПС) проиграет обе следующие встречи без овертайма.

Отметим, что за ТПС сегодня не сыграют две главные звезды клуба. Из-за травм матч пропустят защитник Топи Яакола и форвард Лаури Корпикоски.

ТПС: Хаукеланд (Тирронен); Хейккинен — Пискула, Паюниеми — И. Филппула — Вейринен; Лукка — Каскинен, Бадиш — Палве — П. Бьоркстранд; Исигузо — Форгстрем, Нурми — Куру — Ниеминен, Невасаари — Й. Виртанен — Сиики.

«Юность»: И. Брикун (Бородуля), Боголейша — Мажуга, Стефанович — К. Брикун — Гринь; Антонов — Знахаренко, Парфеевец — Дрозд — Кулаков; Тарлецкий — Казакевич, Когалев — Развадовский — Кашкар; Ногачев — Ерохо, Лопачук — Протасеня — Волчек.

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