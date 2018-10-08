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Трамп назвал невероятным прогресс в отношениях с КНДР

09.10.2018 18:31 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп отметил положительную динамику в решении связанных с КНДР проблем.

"Хейли проделала фантастическую работу, мы проделали невероятную работу вместе, мы решили множество проблем... В начале (президентского срока - ИФ) Северная Корея была огромной проблемой, а сейчас мы продвигаемся дальше, и все идет очень хорошо", - заявил американский президент во вторник на совместной пресс-конференции с постпредом США при ООН Никки Хейли, которая объявила об уходе в отставку в конце года,

"Прогресс в отношениях - более чем невероятный", - подчеркнул он.

7 октября госсекретарь США Майк Помпео посетил КНДР, там он встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

М.Помпео положительно отозвался о переговорах с северокорейским лидером, а корейская сторона назвала переговоры "замечательными и продуктивными". В госдепе США сообщили, что на встрече обсуждался и вопрос организации новой встречи Ким Чен Ына с президентом США. Участники переговоров "уточнили, какие могут быть варианты места и времени следующего саммита".

По итогам визита глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что Ким Чен Ын готов после решения логистических вопросов допустить к проверке факта ликвидации ядерного полигона Пунгери международных экспертов.

Первый саммит КНДР-США состоялся 12 июня в Сингапуре.

 
 
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Президент США Дональд Трамп отметил положительную динамику в решении связанных с КНДР проблем.
 
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