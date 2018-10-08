Мировая безопасность переживает наиболее серьезный системный кризис со времени окончания холодной войны – Андрейченко

Мировая безопасность еще ни разу не переживала столь серьезного системного кризиса, как сейчас, со времени окончания холодной войны, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, выступая на третьем Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Анталье во вторник.

"Со времени окончания холодной войны мировая безопасность еще ни разу не переживала столь серьезного системного кризиса. Ведущие игроки явно не готовы к поиску компромиссов. Вооруженные конфликты, информационные войны, очевидная неэффективность миграционной политики - яркое тому свидетельство", - сказал В.Андрейченко, которого цитирует пресс-служба Палаты представителей.

Более того, констатировал спикер, сегодня идет борьба с последствиями, но не затрагиваются коренные причины, порождающие все эти явления. "Ставка на силу в решении международных проблем, ложный стереотип несовместимости Востока и Запада и, как следствие, блоковое мышление в корне подрывают доверие между государствами", - добавил он.

По словам председателя нижней палаты белорусского парламента, для Минска абсолютно очевидно, что только взаимодействие и поиск точек соприкосновения способны разрушить искусственно созданные барьеры. "Необходимо как можно скорее придать импульс диалогу по вопросам безопасности, выработать комплекс мер по восстановлению взаимного доверия и сотрудничества", - продолжил он, заметив, что именно на это нацелена инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко о перезапуске Хельсинкского процесса.

"При этом мы не выступаем за пересмотр принципов Хельсинкского заключительного акта. Все, достигнутое ранее, необходимо сохранить, взглянув на мир с учетом новых вызовов, роста напряженности и гонки вооружений. Следует начать дискуссию, которая позволила бы определить наиболее острые проблемы, чтобы совместно приступить к их решению", - подчеркнул В.Андрейченко.

По его убеждению, эту работу нужно вести во всех возможных форматах и на всех уровнях. "Беларусь, являясь донором региональной безопасности, может предоставить площадку для такого рода мероприятий", - сказал спикер.