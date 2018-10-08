﻿ Мировая безопасность переживает наиболее серьезный системный кризис со времени окончания холодной войны – Андрейченко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мировая безопасность переживает наиболее серьезный системный кризис со времени окончания холодной войны – Андрейченко

09.10.2018 17:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Мировая безопасность еще ни разу не переживала столь серьезного системного кризиса, как сейчас, со времени окончания холодной войны, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, выступая на третьем Совещании спикеров парламентов стран Евразии  в Анталье во вторник.

"Со времени окончания холодной войны мировая безопасность еще ни разу не переживала столь серьезного системного кризиса. Ведущие игроки явно не готовы к поиску компромиссов. Вооруженные конфликты, информационные войны, очевидная неэффективность миграционной политики - яркое тому свидетельство", - сказал В.Андрейченко, которого цитирует пресс-служба Палаты представителей.

Более того, констатировал спикер, сегодня идет борьба с последствиями, но не затрагиваются коренные причины, порождающие все эти явления. "Ставка на силу в решении международных проблем, ложный стереотип несовместимости Востока и Запада и, как следствие, блоковое мышление в корне подрывают доверие между государствами", - добавил он.

По словам председателя нижней палаты белорусского парламента, для Минска абсолютно очевидно, что только взаимодействие и поиск точек соприкосновения способны разрушить искусственно созданные барьеры. "Необходимо как можно скорее придать импульс диалогу по вопросам безопасности, выработать комплекс мер по восстановлению взаимного доверия и сотрудничества", - продолжил он, заметив, что  именно на это нацелена инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко о перезапуске Хельсинкского процесса.

"При этом мы не выступаем за пересмотр принципов Хельсинкского заключительного акта. Все, достигнутое ранее, необходимо сохранить, взглянув на мир с учетом новых вызовов, роста напряженности и гонки вооружений. Следует начать дискуссию, которая позволила бы определить наиболее острые проблемы, чтобы совместно приступить к их решению", - подчеркнул В.Андрейченко.

По его убеждению, эту работу нужно вести во всех возможных форматах и на всех уровнях. "Беларусь, являясь донором региональной безопасности, может предоставить площадку для такого рода мероприятий", - сказал спикер.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировая безопасность еще ни разу не переживала столь серьезного системного кризиса, как сейчас, со времени окончания холодной войны, заявил председатель Палаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Минспорта назвал вопиющим инцидент с участием Кокорина и Мамаева, прогнозирует дисциплинарные санкции к футболистам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика