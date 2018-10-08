Глава Минспорта назвал вопиющим инцидент с участием Кокорина и Мамаева, прогнозирует дисциплинарные санкции к футболистам

Инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вопиющий, он не красит их не только как спортсменов, но и граждан, заявил министр спорта Павел Колобков.

"Сегодня мы много комментировали произошедшее. Это плохой случай, он нуждается в расследовании, правоохранительные органы его ведут, по итогам будут сделаны выводы как по линии правоохранительных структур, так и по линии спортивных организаций. Все все видели, что произошло, это вопиющий случай, который не красит не только спортсмена, но и любого человека вообще ", - сказал П.Колобков журналистам в Ульяновске.

"По линии РФС и клубов были сделаны заявления, к игрокам будут применены дисциплинарные санкции", - добавил он.