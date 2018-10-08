Лукашенко: Минск поддерживает роль ОБСЕ в современном мире

«Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху». На международную конференцию в Минске прибыли участники более чем из сорока стран. В том числе и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. И сегодня с ним встретился Александр Лукашенко. По словам президента, Беларусь поддерживает роль ОБСЕ в современном мире, передает «МИР 24».

«Вы можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку в проведении любых мероприятий по линии ОБСЕ здесь в Минске во-первых. Во-вторых, я абсолютно поддерживаю вашу личную устремленность на реформирование организации и придание ей большей роли в решении международных проблем. Это абсолютно созвучно с нашими оценками роли и места ОБСЕ в современном мире», – указал Лукашенко.

Генсек ОБСЕ поблагодарил президента за вклад в укрепление безопасности. В том числе и за то, что Беларусь предоставляет площадку для трехсторонней контактной группы по Украине, которая регулярно собирается в Минске.