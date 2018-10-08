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Владимир Воронков: «Активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна»
Новости Беларуси. Заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков встретился с Президентом, в беседе шла речь о безопасности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже во время общения с журналистами Владимир Воронков отметил, что Беларусь поддерживает основные принципы работы Организации Объединенных Наций. А голос белорусской дипломатии по глобальным вопросам традиционно заметен и весом.
Владимир Воронков, заместитель Генерального секретаря – глава контртеррористического управления ООН:
Поэтому Беларусь участвует во всех основных направлениях дискуссий, во всех основных направлениях деятельности этой организации.
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Новости Беларуси. Заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков встретился с Президентом, в беседе шла речь о безопасности в регионе, сообщили в...
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