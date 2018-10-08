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Редкие фото Бриджит Бардо, семьи Кеннеди, Рудольфа Нуреева и других звезд в объективе Орландо Суэро
Новости США. Вышла новая книга с работами фотографа из Нью-Йорка Орландо Суэро, который всегда находил отличный контакт с теми людьми, с которыми работал. Книга представляет собой смесь прекрасных постановочных фото и совершенно импровизированных кадров, на которых запечатлены самые знаменитые звезды и политики 20 века.
Фрагменты книги и некоторые фото были
Карьера фотографа Орландо Суэро началась в юношестве и продолжалась даже тогда, когда ему было уже за 80. Новая книга называется «Орландо. Фотография» и включает в себя около 200 личных снимков известных актеров, политиков, музыкантов и других знаменитостей в период с 1950-х до 1980-х годов. Некоторые из этих фотографий оставались неопубликованными в течение 50 лет.
Редакторы книги: сын Орландо – Джим – вместе с продюсером Родом Гамильтоном изучили множество коробок с пленками, которые позже были отправлены фотоагенству Орландо. Они отсканировали почти 10 000 негативов, чтобы выбрать эти драгоценные снимки. Это был очень эмоциональный процесс. В тот день, когда художественный издатель подтвердил, что книга будет опубликована, Орландо перенес инсульт. И, услышав, что книга ушла на печать, 93-летний Орландо расплакался.
Тони Рэндалл и Замба, 1965 год
На первой фотографии в книге запечатлен актер Тони Рэндалл, спокойно читающий книгу льву по имени Замба. Это одна из более чем 100 фотографий, которые Суэро снял на съемочной площадке фильма «Пушистый», комедии о профессоре психологии, который пытается доказать, что льва можно сделать домашним животным. Суэро начал работать на съемочных площадках, находясь в своем родном Нью-Йорке, а затем переехал в Голливуд, чтобы продолжить карьеру.
Джанет Ли с Тони Кертисом. Зимние Олимпийские игры 1960 года
В 1960 году самая известная роль Джанет Ли была в знаменитом фильме Хичкока «Психо». В этом же году она также снялась вместе со своим мужем, актером Тони Кертисом, в документальном фильме о зимних Олимпийских играх «People, Hopes, Medals». Суэро, Кертис и Ли были хорошими друзьями. Орландо несколько раз фотографировал их в Олимпийской деревне. Суэро удалось заснять несколько случайных моментов, подобных этому. Суэро рассказывает в книге, что «единственный ключ к хорошей фотографии – это установление контакта с людьми, которых снимаешь. Я чувствовал, что если нет взаимопонимания, то и нет фотографии».
Жаклин и Джон Ф. Кеннеди, 1954 год
Карьера Суэро началась со съемки молодой
Джон Ф. Кеннеди, Джон-младший и Жаклин Кеннеди, 1960 год
Эта фотография, на которой Джон Кеннеди держит своего сына, одна из множества других, которые были сделаны Орландо накануне президентских выборов. Конечно же, Суэро был не единственным фотографом. На заднем плане можно увидеть несколько журналистов и фотографов. Сам Суэро назвал свои фотографии Кеннеди «следами» в истории. «Камера любит Кеннеди, не было ни одного объектива, который бы не полюбил Кеннеди», – отмечал Орландо.
Эрта Китт, приблизительно 1958 год
Этот задумчивый образ Эрты Китт, снятый на пленку среднего формата, ухватил мрачную сторону Суэро. Во время Второй мировой войны, 18-летний Суэро служил в корпусе морской пехоты, где торговал оружием. После окончания войны, возвращение к фотографии помогло ему справится с посттравматическим стрессовым расстройством. В книге он размышляет: «Моя работа стала для меня способом избавления от войны. Работа помогла мне абстрагироваться, потому что когда ты возвращаешься с войны, она не заканчивается для тебя. Она остается с тобой на всю жизнь… Фотография была моим утешением». Дочь Эрты, Шапиро Китт, поддержала книгу, поскольку она также, как и Джим Суэро, хотела отдать дань уважения своим родителям.
Рудольф Нуреев и Ширли Маклейн, 1965 год
На этой фотографии запечатлены артист балета Рудольф Нуреев и актриса
Брижит Бардо, 1965 год
Оказавшись на съемках фильма «Вива, Мария!», Суэро разочаровался. Он ожидал эксклюзивную съемку со звездой фильма
Брижит Бардо в образе Чарли Чаплина, 1965 год
Это фото представляет собой перевоплощение
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Новости США. Вышла новая книга с работами фотографа из Нью-Йорка Орландо Суэро, который всегда находил отличный контакт с теми людьми, с которыми работал. Книга...
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