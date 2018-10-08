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Владимир Путин и Александр Лукашенко выступят на пленарном заседании V Форума регионов

09.10.2018 17:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 9 октября стало известно, что Президент Беларуси примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин и Александр Лукашенко выступят на пленарном заседании V Форума регионов

Он начнется уже 10 октября. В Могилеве Александра Лукашенко ждут 12 октября. Планируется, что вместе с президентом России Владимиром Путиным глава белорусского государства выступит на пленарном заседании. Его будет предварять личная встреча лидеров двух стран. Они обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. 9 октября стало известно, что Президент Беларуси примет участие в главных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе...
 
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